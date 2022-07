By

Schumacher, poche ore fa è arrivato l’annuncio strappalacrime. Gli ammiratori commossi alla moglie: “Corinna, piangiamo con te”. La donna è a pezzi, tutti i dettagli al riguardo.

Amatissimo ex pilota automobilistico, Michael Schumacher possiede milioni e milioni di ammiratori in tutto il mondo grazie al duro lavoro svolto negli anni di carriera e, soprattutto, a causa del suo talento innegabile.

Nelle ultime ore, per lo sbalordimento di tantissime persone sull’intero pianeta, è arrivato un annuncio a dir poco strappalacrime che riguarda Schumi. Di che cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme!

Schumacher, la moglie è a pezzi

Benvoluto professionista nel mondo dello sport automobilistico, Michael Schumacher ha da sempre emozionato i suoi fan di tutto il mondo con la sua bravura superlativa. Effettivamente, il campione ha stregato le folle sin dai suoi esordi, aggiudicandosi premi e onorificenze ovunque.

Sfortunatamente, negli ultimi anni, l’uomo si è dovuto allontanare dalla sua passione a causa di un terribile incidente. A tal proposito, poche ore fa, la moglie del pilota è stata fotografata devastata dalle lacrime. Che cosa è successo alla donna?

Gli ammiratori accaniti non possono ancora crederci.

“Corinna, piangiamo con te”: l’annuncio strappalacrime spiazza

Soprannominato Kaiser, l’ex pilota automobilistico tedesco ha appassionato e fatto divertire i suoi milioni di fanatici che, di anno in anno, hanno costantemente fatto il tifo per lui. Indimenticabili sono state le sue vittori nella Formula Uno: in effetti, è stato sette volte campione del mondo.

Altrettanto incancellabile, purtroppo, è stato un giorno del mese di dicembre 2013. Con esattezza il 29. Nel corso di quella giornata, Schumi è stato vittima di un terribile incidente su una pista da sci a Méribel, stazione di sport invernali che si trova nel dipartimento francese della Savoia.

Dopo di ciò, Michael ha passato non pochi mesi in coma farmacologico per poi rimanere in uno stato vegetativo, destinato alle cure della sua famiglia e, maggiormente, della moglie Corinna Betsch, con la quale si è sposato il 1° agosto del 1995.

Fatto sta che nelle ultime ore è arrivato un annuncio strappalacrime che ha spiazzato tutti. Di che cosa si tratta? Che cosa è capitato?

Da ciò che si apprende, la dolce metà di Schumi è scoppiata in lacrime per un apprezzato riconoscimento al marito, ovvero il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia.

Nella sua carriera, il pilota ha ricevuto numerose onorificenze in numerose nazioni, come il Lauro d’argento nel 1997; quella di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2002; il Premio Principe delle Asturie per lo sport nel 2007; quella di Ufficiale della Legion d’Onore nel 2010.

La ricompensa del 2022 è stata ritirata da Corinna e da sua figlia Gina Maria, nata il 20 febbraio del 1997. In questa occasione, la compagna di vita del campione non ha potuto trattenere le lacrime. L’evento è stato seguito in diversi paesi e, unanimemente, il messaggio dei fan sui social network è stato: