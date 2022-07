“Addio alla storica maestra di Amici”, Maria manda a casa proprio lei: pubblico in lacrime

Amici di Maria De Filippi, brutta notizia per i fan della trasmissione mariana. La moglie di Maurizio Costanzo ha preso la sua decisione: proprio lei fuori dalla scuola. Se ne va un pilastro del programma.

Amici di Maria De Filippi ricomincerà in autunno con delle sorprese che hanno già iniziato a destare preoccupazione nei seguitori del programma: proprio lei è stata fatta fuori dalla accademia più famosa d’Italia. Maria De Filippi l’ha sostituita con un altro volto noto.

Brutte notizie per i fan di Amici

Amici di Maria De Filippi è il talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo che si è concluso solo da pochi mesi con il giovane Luigi che ha alzato la coppa dei campioni.

Sebbene sia passato pochissimo tempo da quando la storica trasmissione della De Filippi ha concluso il consueto appuntamento televisivo, i fan sentono già la mancanza della trasmissione e non vedono l’ora che arrivi settembre per scoprire la nuova classe di talenti che terrà compagnia al pubblico italiano per un altro lungo anno accademico.

Tuttavia, sono spuntate già alcune indiscrezioni che però non fanno rallegrare i telespettatori della trasmissione. Arriva una voce che lascia di stucco: Maria De Filippi ha deciso di far fuori dalla trasmissione un pilastro del programma. L’amatissima maestra sostituita da lei. Che brutto colpo.

Chi è la maestra fatta fuori dal talent

Arrivano delle notizie che non entusiasmano i telespettatori di Canale 5 e in particolare i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di fare fuori dalla trasmissione proprio lei, l’amatissima maestra di ballo. Stiamo parlando di Veronica Peparini.

Secondo alcune indiscrezioni che nelle ultime ore stanno iniziando a circolare sui social, come quelle riportate dal portale Il vicolo delle news, Veronica Peparini non farà parte del cast di professori nell’edizione 2022-2023 di Amici: al suo posto subentrerà il ballerino Emanuel Lo.

La Peparini, dopo anni di onorato servizio nella scuola più famosa d’Italia e accanto alla conduttrice più famosa della televisione, si prepara dunque a dire addio alla sua postazione. Veronica lascerà, se la notizia dovesse ottenere una conferma ufficiale, un vuoto immenso nel cuore dei telespettatori.

Il pubblico la adora e la segue con grande affetto non solo in trasmissione ma anche sui social. Ballerina dal talento straordinario, coreografa dalla bravura incredibile, mancherà davvero a tutti. Le sue coreografie incantano gli occhi e fanno emozionare il cuore.

Ma il suo addio non è l’unico. Sembra infatti che delle novità riguardano anche la sezione del canto: la storica maestra Anna Pettinelli lascerà il suo posto ad un altro volto noto del mondo discografico italiano, ovvero Arisa, che diventerà ufficialmente e di nuovo professoressa di canto.

Insomma nuovi ingressi, vecchi ritorni e inaspettati addii. Questa volta rinunciare ad Anna e Veronica sarà davvero difficile, le due professoresse mancheranno tantissimo. Come mai Maria De Filippi ha preso questa decisione? In realtà si mormora che Veronica sia impegnata con nuovi progetti professionali.

Tra tour, scuola di danza e esibizioni in giro per il mondo, non avrà tempo, a partire dalla prossima stagione televisiva, per presenziare nella trasmissione della moglie di Maurizio Costanzo. Anche Anna Pettinelli ha altri programmi che la portano a doversi allontanare, a malincuore, da Amici. Insomma, delle novità belle sotto alcuni punti di vista ma altrettanto deludenti sotto altri: Veronica più di tutti mancherà davvero tanto.