Ventilatore, come trasformarlo in climatizzatore in casa senza spendere 1 euro

Esiste un metodo per costruirsi un climatizzatore trasformando un semplice ventilatore in poche mosse e in pochi minuti. Ecco come fare.

Come ogni anno l’estate sembra non dare tregua a tutti quanti per via del calore sprigionato durante questa stagione che provoca molti danni sia a livello fisico che a livello economico.

Infatti, le alte temperature che stiamo vivendo in questi giorni, non solo creano instabilità e spossatezza nell’uomo mettendolo difronte ad un eccessiva sudorazione e a colpi di caldo che potrebbero portare allo svenimento, ma stanno facendo danni all’agricoltura.

Climatizzatore: ecco come crearne uno partendo da un ventilatore

Questo perché gli incendi e la mancanza di piogge sta redendo il terreno secco e quindi poco fertile oltre che senza acqua il raccolto non ha modo di crescere e per questo motivo si può rischiare di andare incontro alla carestia.

Nel 2022 il caldo e l’afa sono arrivati in maniera anticipata rispetto gli altri anni e addirittura in alcune città del nostro Stato si sono raggiunte vette di temperature che non si raggiungevano da oltre 20 anni.

Ma le cose, secondo gli esperti potrebbero cambiare a partire da fine mese. Sembrerebbe infatti che un vento proveniente da Nord-Est stia per rinfrescare l’aria portando con se temporali.

Questo gioverebbe sia sulla salute che sia sull’ecosistema e alle biodiversità che con questo calore rischiano di estinguersi e di cambiare completamente l’aspetto floristico e faunistico di un determinato luogo.

Come ripararsi dal caldo

Quindi, c’è la speranza di avere un agosto piuttosto mite senza le alte temperature che in queste settimane in Italia hanno raggiunto temperature da record e hanno incrementato la presenza di insetti.

Molti di noi cercano refrigerio alimentandosi con cibi e bevande fresche, altri invece passando il loro tempo libero al mare facendosi un bel bagno nelle acque dei mari che bagnano il nostro Paese.

Molti altri invece, si godono i benefici della tecnologia, utilizzando il climatizzatore che da loro sollievo. Ma molte volte il suo utilizzo non basta, in primis perché lo si utilizza in maniera errato e secondo perché in alcuni condomini ne è vietato l’uso.

Infatti, in molti stabili non è previsto l’utilizzo del macchinario in quanto la cassetta esterna danneggerebbe l’estetica del palazzo anche se questo andrebbe a contrastarsi col beneficio che molte volte diventa obbligatorio per motivi medici.

Il metodo economico

Inoltre, utilizzare il condizionatore significa anche sprecare molta energia e spendere soldi per beneficiare della funzione del macchinario anche se molte volte ne vale la pena date le situazioni più esasperate.

Ma non tutti possono permettersi questo apparecchio e pertanto tendono a passare le loro giornate nei centri commerciali o in altri negozi delle città per godere del fresco che fuoriesce dai climatizzatori.

Esiste però un metodo per entrare in possesso di uno di questi aggeggi senza spendere un euro partendo da un semplice ventilatore e costruendoselo da se in delle semplici mosse effettuate in pochi minuti.

Innanzitutto bisogna avere con se un semplice ventilatore classico, due bottigliette d’acqua (naturalmente vuote) da 500 ml, con il loro tappo, della corda o un cordino di plastica o altro materiale e del ghiaccio.

Poi abbiamo bisogno di un taglierino, un paio di forbici taglienti e il saldatore elettrico a stagno. Se non si è in possesso di questo oggetto prendere delle viti abbastanza spesse e un avvitatore.

Il procedimento

Innanzitutto bisogna tagliare in due le bottigliette creando una specie di apertura dal fondo senza però staccarla dalla bottiglia. Successivamente con il saldatore a stagno (o con le viti e l’avvitatore) fare dei buchi sulla bottiglia facendola girare su di essa.

Il numero di buchi dipende da quanto fresco si vuole far percepire una volta realizzato il condizionatore economico.

Una volte bucherellate le bottiglie vanno applicate sul retro del ventilatore infilando il cordoncino in un buco di una delle due bottiglie e agganciarle alla rete del ventilatore in base al proprio modello.

Una volta fatto il nodo e fissata la prima bottiglia fare lo stesso dalla parte opposta con la seconda posizionandole con il lato del tappo verso il basso e cercando di applicare bene sia il sopra che il sotto al ventilatore.

A questo punto bisogna prendere i cubetti di ghiaccio e una volta riposti dentro un contenitore prenderli uno per uno e posizionarli attentamente dentro le bottigliette sul retro del ventilatore.

Una volta riempite tutte e due le bottigliette, posizionare il ventilatore nel punto in cui si desidera e attivarlo per poter godere dell’aria fresca sprigionata.

Cosa accade?

Creando questo climatizzatore economico avremo dell’aria molto fresca che viene aspirata da una parte e distribuita nell’aria dall’altra rendendo l’ambiente completamente più fresco rispetto al vento emesso dal ventilatore utilizzato in modo comune.

Questo è dovuto grazie ad un effetto che fa in modo che il refrigerio del ghiaccio posizionato nelle bottigliette del ventilatore viene acquisito dall’aria dell’apparecchio e restituito nell’ambiente.

Quindi qualora non si hanno i mezzi o la voglia di installare un climatizzatore all’interno della propria casa con un po’ di lavoro manuale si può creare un condizionatore fai da te e portatile.