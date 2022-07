Buco manico padelle: non serve ad appenderle, tutt’altro | Cucinare non è mai stato così facile!

Molte persone neanche si chiedono cos’è e a che serve il buco sul manico delle padelle. C’è chi quel foro non lo vede neanche.

Il buco nel manico della padella ha, in realtà, due diverse funzioni che sveleremo in questo post: sono abbastanza intuitive, eppure molti non ne approfittano. Il design non c’entra, le due funzioni sono utilissime per muoversi meglio in cucina.

Buco manico padelle: la duplice funzione

Il buco che vedi nel manico delle padelle non è un capriccio estetico. Ha ben due funzioni, una più utile dell’altra.

Innanzitutto, serve ad appendere le padelle ad appositi ganci per farle scolare meglio dopo averle lavate, averle sempre a portata di mano e tenere in ordine la cucina.

La seconda funzione è altrettanto importante e la conoscono in pochi: permette di riporre altri strumenti come mestoli, cucchiai utilizzati in tandem con la padella quando si cucina. In questo modo, avrai sotto mano sempre tutto ciò che ti serve per cucinare.

Ad ogni foro la sua funzione

I fori applicati sui vari attrezzi da cucina o altri oggetti si sprecano, il più delle volte vengono ignorati.

Prendiamo, ad esempio, il mestolo per scolare gli spaghetti: tutti pensano che il foro all’interno del mestolo serva soltanto a far defluire l’acqua. In realtà, serve a misurare l’esatta quantità di spaghetti secchi (una porzione).

Un altro foro curioso è quello posto all’estremità del bastoncino lecca lecca chupa chups. Da ragazzini si prova ad usarlo come fischietto ma la sua funzione è un’altra. Serve a dare stabilità alla caramella, ad evitare che si separi dallo stecchino. Quando viene prodotto il lecca lecca, una parte della caramella va a riempire quel foro rinforzando il chupa chups.

Anche la famosa penna Bic ha un foro sul tappino. Questo foro ha una funzione davvero importante, anzi vitale soprattutto per i bambini. Se un adulto o un bimbo ingoia accidentalmente il tappino, c’è rischio che si ostruiscano le vie respiratorie. Qua entra in gioco il foro, che consente di far passare aria sufficiente ad evitare un eventuale soffocamento finché non arrivano i soccorsi.