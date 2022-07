Spicchio d’aglio nel freezer, fallo subito: non hai idea di quanta gente abbia salvato

Ecco che in che modo dovreste usare l’aglio e perché sarebbe l’ideale metterlo all’interno del freezer. Siamo sicuri che questa soluzione vi salverà.

Continuate a leggere per scoprire come utilizzarne uno spicchio all’interno del freezer, in modo che vi salvi davvero la vita.

I benefici dell’aglio

Non tutti lo sanno, ma quest’alimento possiede enormi benefici. Uno studio della Washington State University (USA) e pubblicato sul Journal of Antimicrobial Chemotherapy, in particolare, ha concluso che il diallil solfuro, un composto presente, è 100 volte più efficace degli antibiotici popolari nella lotta contro i batteri Campylobacter (una delle cause più comuni di infezioni intestinali ).

Se volete assumerlo e volete, però, evitare che ripeta il suo sapore anche ore dopo il consumo, aprite a metà lo spicchio ed eliminate il gambo verdastro che ha all’interno.

Vari studi, come quello condotto dalla Divisione di Epidemiologia dell’Istituto Norvegese di Sanità Pubblica, hanno dimostrato che l’assunzione di frutta a guscio e verdure come questa riducono il rischio di parto prematuro, poiché tengono a bada le infezioni microbiche durante la gravidanza.

Il modo migliore per conservarlo è in un luogo fresco, asciutto e ventilato e, se possibile, conservare l’intero filo per evitare che si ammorbidisca.

E’ inoltre benefico per chi soffre di artrite o di qualsiasi dolore articolare grazie al suo alto contenuto di selenio e zolfo.

Puoi preparare una bevanda all’aglio e limone da bere il giorno successivo. Per fare questo, devi solo schiacciarne un pezzo e mescolarlo con il succo di un limone. Prendilo a stomaco vuoto.

Un team di scienziati della St. Joseph Family Medicine Residency di Mishawaka, Indiana (USA), ha concluso che l’assunzione di aglio può ridurre la frequenza dei raffreddori negli adulti.

Ricordate che quando si frigge bisogna evitare di cuocerlo a fuoco vivo in modo che non si imbiondisca e che l’olio in cui lo abbiamo fritto non abbia un sapore amaro.

Ma scopriamo ora perché dovreste congelarlo.

Ecco perché dovreste congelarlo

Non tutti lo sanno, ma anche l’aglio può andare a male. Se state organizzando una cena con amici, non vorrete sicuramente correre il rischio che l’aglio che volete mettere sulle bruschette non sia buono.

Proprio per questo vi consigliamo di congelarlo mettendolo in freezer, in modo che sia pronto all’uso tutte le volte che vi serve.

In realtà, l’aglio non serve soltanto per insaporire i cibi. Potrete utilizzarlo per far ottenere benefici alla vostra pelle, per aiutarvi a dormire meglio e addirittura per aggiustare le finestre nella vostra casa.

E voi sapevate che potevate usare l’aglio in tutti questi modi? Li trovate efficaci? Quindi che aspettate? Mettetelo subito nel freezer e usufruite di tutti i suoi incredibili vantaggi.