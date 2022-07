“Ricoverato in ospedale”, il principino di casa Windsor allarma i sudditi: tutta colpa di Kate

Il principino di casa Windsor fa preoccupare e allarma tutto il mondo e i sudditi: la colpa è di Kate. Viene fuori tutta la verità. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

Un nuovo dramma travolge Kate e William, in particolare il principino di casa che non si sente bene. La colpa è della duchessa di Cambridge che ha fatto qualcosa di sbagliato e inaspettato.

Il principino di casa Windsor allarma il Regno Unito

Kate e William sono una delle coppie reali più apprezzate del mondo. Insieme dai tempi dell’università, hanno fatto sognare tutti e continuano ancora tutt’oggi a far sognare, con il loro splendido amore.

Genitori di tre meravigliosi figli, George, Charlotte e Louis, sembrano la famiglia perfetta, quella delle favole moderne. Eppure, anche la duchessa di Cambridge, sempre elogiata e apprezzata da tutti per le sue qualità di moglie e mamma, ha compiuto un passo falso.

Il piccolo di casa Windsor non si è sentito bene, i sudditi inveiscono contro la moglie di William: è tutta colpa sua. Ma che cosa ha combinato la duchessa per procurare dolore al principino e far arrabbiare il mondo? Scopriamolo insieme.

Kate e William nell’occhio del ciclone

Il piccolo di casa Windsor rischia grosso e la colpa è tutta di Kate. Protagonista di un episodio che ha fatto scandalizzare il mondo è il Principe George. La Middleton è stata accusata di essere negligente nei confronti del bambino. Ma per quale ragione? Che cosa è accaduto?

Qualche tempo fa, è uscita fuori la foto di George che giocava con il suo cagnolino, l’amato Lupo, in giardino. Sono stati realizzati anche alcuni scatti ufficiali davvero tenerissimi nei quali si vede il piccolo dare al suo cagnolino il gelato che poco prima aveva lui in mano.

Questa immagine ha scatenato non soltanto l’ira degli animalisti i quali hanno dichiarato che dare dolciumi agli amici a quattro zampe non è salutare per loro, ma ha preoccupato anche i medici: il sistema immunitario dei bambini in tenera età, come quella di George, è ancora troppo debole per poter sopportare germi e batteri provenienti dagli animali, che potrebbero compromettere seriamente la vita dei bambini e in questo caso del Principe George che è il futuro erede al trono d’Inghilterra.

Si mormora che il principino abbia leccato il gelato dato al suo cagnolino e che sia finito per tale ragione in ospedale. Il ricovero sarebbe stato tenuto nascosto per non allarmare ancora di più i sudditi furiosi per questo gesto negligente della duchessa che si è mostrata incosciente.

Kate dunque è stata poco attenta a questo particolare. Gli animali, per quanto possano essere accuditi e tenuti perfettamente, sono comunque portatori di germi e batteri che si possono trasmettere agli umani.

Il piccolo di casa Windsor avrebbe contratto anche una brutta infezione curata adeguatamente in ospedale. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio ma George ha fatto preoccupare tutti.

Le critiche mosse nei confronti di Kate sono arrivate alle orecchie della duchessa e della famiglia reale che da quel momento non ha lasciato più da solo George con il suo cagnolino.

La moglie di William si è mostrata particolarmente attenta ad ogni gesto, non soltanto del futuro erede al trono d’Inghilterra ma anche degli altri piccolini. I sudditi temono che le infezioni o le malattie possano compromettere la salute del futuro sovrano d’Inghilterra.