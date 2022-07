Mestoli in legno, smacchiali con questo ingrediente: lo usiamo tutti i giorni per cucinare

Ecco in che modo potrete smacchiare i vostri mestoli di legno, nessuno conosceva questo rimedio eppure il segreto sta già in cucina.

Continuate a leggere per scoprire il rimedio naturale che vi aiuterà a smacchiare definitivamente i mestoli macchiati della vostra cucina.

Come pulire i mestoli di legno

Gli utensili in legno sono ideali per dare un tocco rustico alle nostre cucine, ma la porosità e la tendenza a trattenere l’umidità che li caratterizza possono complicarne la manutenzione.

Nonostante tutto, è possibile prolungarne la vita utile se adeguatamente curati, optando per metodi di pulizia che non ne danneggino la vernice.

Metterli in lavastoviglie, ad esempio, è una delle opzioni che gli esperti rifiutano. Questo apparecchio raggiunge temperature molto elevate che possono facilmente danneggiare la vernice che li ricopre.

Allo stesso modo, la combinazione di calore e umidità, sommata al lungo tempo di conservazione in questo dispositivo, può favorire la proliferazione di batteri nel materiale. E non vuoi nemmeno esporli a detersivi chimici per piatti. In generale, di solito sono troppo resistenti e finiscono per danneggiare il legno dei nostri utensili.

Per l’uso quotidiano si consiglia di pulirli a mano con acqua molto calda. Se hanno delle macchie, può essere utile anche strofinarli con del limone, che li aiuterà a sgrassarli. E soprattutto vanno asciugati molto bene dopo ogni lavaggio. Se rimangono umidi, è molto facile che i microrganismi si depositino. Tuttavia, qual è il metodo migliore per rimuovere correttamente tutto lo sporco che si è accumulato dopo anni di utilizzo?

Anche se per eseguire questo trucco possiamo utilizzare qualsiasi contenitore della nostra cucina, è interessante farlo con un barattolo di vetro, in modo da vedere più facilmente tutto lo sporco che sprigionano i nostri utensili in legno.

La prima cosa è far bollire l’acqua in una pentola. Quando raggiunge il punto di ebollizione, verseremo l’ acqua bollente nella pentola di vetro e poi vi immergeremo l’utensile. Per ottenere i migliori risultati, dobbiamo tenerlo immerso per circa 20 minuti. Ma come dicevamo, inizieremo a vedere come si stacca lo sporco fin dal primo minuto!

Di seguito, però, vi mostriamo un rimedio ancor più efficace!

Ecco svelato il rimedio definitivo

L’ingrediente utile a smacchiare i mestoli è un insospettabile, perché ciascuno di noi lo usa in cucina.

Stiamo parlando del sale, che ha una capacità incredibile di sgrassare.

Per utilizzarlo, dovreste riempire una pentola d’acqua calda con 3 cucchiai di sale fino e portare il tutto a ebollizione.

Una volta che il sale si sarà sciolto, potrete aggiungere i vostri mestoli e lasciarli lì per alcune ore.

Il risultato è incredibile e immediato! E voi lo conoscevate già? Fatecelo sapere!