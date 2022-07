Meghan Markle cuore d’oro, il gesto commuove i sudditi: neanche Diana l’ha mai fatto

By

Meghan Markle protagonista di un gesto che lascia tutti senza parole. La moglie del principe Harry ha sconvolto tutti, il suo cuore d’oro ha emozionato i sudditi. Neanche Lady Diana aveva mai fatto una cosa del genere.

Meghan Markle ha un grande cuore e lo ha mostrato a tutti. In un evento pubblico, il suo gesto ha commosso i sudditi e i fan di tutto il mondo. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei: ha lo stesso animo buono della suocera, Lady Diana.

Meghan Markle emoziona il mondo

Sempre paragonata a Kate Middleton, Meghan Markle non è tra le reali preferite dei sudditi inglesi. La moglie del principe William occupa il primo posto nel cuore della nazione inglese che la vorrebbe come Regina ancor più di Camilla. Da quando invece, l’ex attrice americana è entrata a far parte della Royal Family, ha fatto sempre parlare e sparlare di sé.

Il fatto che abbia portato il rampollo di casa inglese, Harry, in America non è piaciuto per nulla al popolo della Regina che avrebbe voluto invece il principe sempre accanto agli altri membri della Royal Family.

Anche se Meghan è stata spesso criticata per i suoi modi di fare, il suo ultimo gesto ha fatto ricredere in tanti. Avete visto che cosa ha fatto la duchessa? Il suo cuore buono ha emozionato il mondo, neanche Lady Diana aveva mai fatto una cosa del genere.

Riflettori puntati sulla moglie del principe Harry

Meghan Markle, la bella moglie del principe Harry, ha lasciato tutti senza parole. Il suo ultimo gesto ha commosso il mondo e ha fatto ricredere i tanti che fino ad ora l’hanno sempre criticata. In un evento pubblico, non accorgendosi di essere ripresa dalle telecamere, ha fatto qualcosa di straordinario: ha aiutato una donna che si è sentita poco bene.

In particolare, in un filmato che ha fatto il giro del web, Meghan che è seduta con Harry sugli spalti, è attirata da una donna posizionata poco dietro di lei che continua a tossire. Preoccupata, la duchessa si volta e chiede alla donna se ha bisogno di acqua ed ecco dunque che le porge la sua bottiglietta.

Che gesto generoso, nessuno avrebbe mai immaginato che la duchessa di cui tutti parlano e sparlano, in realtà ha un cuore davvero nobile proprio come Lady Diana, la sua compianta suocera che ancora tutt’oggi, nonostante siano passati tanti anni dalla sua scomparsa, viene ancora considerata come la principessa del popolo.

Meghan si sta dimostrando dunque all’altezza della Royal Family e i sudditi anche della nazione inglese si stanno a poco a poco, ricredendo su di lei. Dunque crisi scongiurata con il marito. Fino a qualche giorno fa, i tabloid inglesi parlavano di un divorzio lampo che avrebbe dovuto porre fine al matrimonio reale.

Ma sembra invece, anche dal video in questione, che le cose tra Harry e Meghan vadano a gonfie vele. Che grande gioia per i sostenitori della coppia che vorrebbero vederli sempre felici come in questo filmato.

L’ex attrice americana si sta dimostrando un’ottima compagna e anche una nobildonna perfetta. Certo dovrà ancora farne di strada per raggiungere il livello di popolarità di Kate ma ci sta lavorando e sta percorrendo sicuramente la strada giusta.