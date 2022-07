Pochi giorni fa, il 14 luglio del 2022, Ivana Trump è scomparsa. Era una donna d’affari di successo, molto influente. Come immaginerete, il suo patrimonio ammonta ad una cifra davvero stellare. Ma la domanda è: a chi andrà tutta la sua eredità? Scopriamo di più.

Ivana Trump, tutti la ricordano per essere una delle donne più conosciute ed influente sulla faccia della terra, anche perché è stata la prima moglie di Donald Trump. La bellissima ex modella pochi giorni fa è venuta a mancare, lasciando un vuoto incolmabile a milioni di fan e soprattutto ai suoi familiari.

Grazie al suo ruolo di imprenditrice di successo, ha accumulato un grande patrimonio ed un’eredità davvero stellare. Ma la vera domanda che tutti si stanno chiedendo è a chi andranno tutti i suoi soldi: scopriamo di più.

La scomparsa di Ivana Trump e il suo patrimonio

Ivan Trump si è spenta all’improvviso all’età di 73 anni, a causa di un terribile incidente nel suo appartamento di New York. Il corpo della moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti D’America, è stato ritrovato sulla scala a chiocciola di casa sua, l’impatto della drammatica caduta è stato troppo violento. La sua scomparsa ha segnato veramente tutti, parenti, amici e fan.

Nel corso della sua carriera, è riuscita ad accumulare una grande ricchezza, infatti, il suo patrimonio ammonta a svariati zeri, ma a quanto? E soprattutto, siete curiosi di scoprire a chi andrà la consistente eredità? Scopriamo di più.

L’eredità di Ivana Trump: ecco a chi andrà

Ivana Zelníčková , ha iniziato la sua carriera come modella in Cecoslovacchia, il suo Paese d’origine. Appassionata di sci, infatti, per promuovere le olimpiadi di Montreal, si trasferì a New York e conobbe Donald Trump.

I due si sposarono nel 1977, Ivana fu la sua prima moglie. L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America è stato uno degli uomini più importanti della sua vita, non solo per il loro grande amore, ma anche perché la relazione con lui significò una grande svolta.

Lei venne nominata presidentessa del Trump Castle Hotel and Casino ed è diventata uno dei personaggi più noti del mondo. Grazie alla sua carriera è riuscita a crearsi un vero e proprio impero, raggiungendo un patrimonio assurdo.

Secondo la nota rivista, Celebrity Net Worth, il suo patrimonio ammonterebbe a 100 milioni di dollari e la sua intera eredità andrà ai suoi tre figli, nati dall’amore con Donald Trump, ovvero: Donal Jr, Ivanka Trump ed Eric. Ma non solo, anche i loro rispettivi figli, che sono in totale 9, avranno l’onore di accedere alla cospicua eredità di Ivana Trump.