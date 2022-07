Crostata alle fragole di Iginio Massari, vorranno tutti quanti la ricetta: eccezionale

La preparazione della crostata alle fragole è uno dei dolci più amati nel periodo estivo, fresca e invitante nessuno può resistere a tanta bontà!

Il rosso campeggia sulla crostata alle fragole, così burrosa e densa è una di quelle ricette che tutti amano fare in casa.

Lo chef Igino Massari condivide sui social uno dei dolci più amati da grandi e bambini, la crostata alle fragole. Seguendo le sue indicazioni non si potrà che avere un risultato strepitoso. Servito alla fine di un pranzo con gli amici vi chiederanno il bis e la ricetta!

Vediamo allora cosa occorre per questo delizioso dessert e come procedere passo passo seguendo le indicazione di un grande maestro della pasticceria italiana.

Iniziamo la preparazione della crostata alle fragole mettendo nella planetaria il burro che deve essere morbido, ma ancora plastico, e lo zucchero a velo e facciamo lavorare la macchina.

Nel frattempo di scioglie il sale nell’uovo e quando il burro e lo zucchero sono amalgamati si versano i liquidi, ovvero le uova miste e i tuorli.

Intanto si mette il lievito per dolci nella farina e si mescola per bene con una frusta a mano per uniformare gli ingredienti. E alla fine di setaccia il tutto su della carta da forno.

Intanto nella planetaria andiamo ad unire del miele di acacia, per conferire al dolce una colorazione più intensa e in seguito si unisce il miele e appena si è amalgamato aggiungiamo la farina e facciamo amalgamare.

Dopo aver spolverato il piano di lavoro leggermente togliamo la frolla dalla planetaria e lavoriamo con le mani per farne un panetto liscio e omogeneo.

Quando gli ingredienti sono ben mescolati, togliamo la frolla dalla planetaria e infariniamo il piano da lavoro. Quindi formiamo il tipico panetto di pasta frolla, quindi lasciamo in frigorifero per circa un’ora. Oppure a – 20° per 20 minuti.

Stentiamo la pasta sul tavolo da lavoro a circa 2,5 millimetri, e infine con una forchetta facciamo dei buchi su tutta la sua superficie.

Poi una volta messa nella teglia, la cuociamo in formo statico per 20 minuti a 180 gradi. Passato il tempo lasciamo che raffreddi a temperatura ambiente.