Belen e Stefano incoronano il loro amore: dopo Santiago sboccia una nuova vita | FOTO

Belen e Stefano innamorati più che mai

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sognare tutti. I due (ex) marito e moglie che oggi sono nuovamente una coppia, sono più innamorati che mai. Solo qualche giorno fa, hanno ufficializzato il loro amore mostrandosi intenti a baciarsi su uno yacht attraccato a Ponza dove stanno trascorrendo qualche giorno di relax.

Si realizza così il loro sogno d’amore e la speranza di tanti fan che avevano sofferto qualche anno fa per l’inattesa separazione. Loro, che si sono conosciuti nel 2004 nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il talent dove lavoravano ambedue come professionisti, sono stati colpiti dalla freccia di Cupido che li ha fatti innamorare pazzamente l’uno dell’altra.

Oggi, a distanza di 10 anni, da quando si sono incontrati e dopo la nascita del piccolo Santiago che ha illuminato le loro vite, giunge una lieta notizia: una nuova vita in arrivo.

La coppia pronta a fare il grande passo

Stefano e Belen sono felici più che mai e il loro ritorno di fiamma ha emozionato tutta l’Italia. I fan speravano che la coppia più amata del piccolo schermo, dopo un periodo di lontananza e separazione, potesse ritornare insieme. Le speranze si sono realizzate e Stefano e Belen sono ufficialmente una coppia.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ultima delle quali rilasciata dalla gossippara Deianira Marzano, i due avrebbero in mente di fare un passo importante. Non si tratta di allargare la famiglia, almeno per il momento, ma di celebrare con un particolare rito il loro amore. Matrimonio bis per Stefano e Belen? I due hanno intenzione di rinnovare i loro voti nuziali?

Per il momento queste restano soltanto delle indiscrezioni che i fan si augurano però possano diventare realtà. Il matrimonio di Stefano e Belen è stato abbastanza movimentato. Loro, che si sono lasciati travolgere dalla passione più pura, sono convolati a nozze pochissimo tempo dopo il fidanzamento ufficiale e subito è arrivato il piccolo Santiago ad illuminare le loro vite.

Poi, incomprensioni, incompatibilità caratteriali e problemi di coppia hanno portato i due alla separazione. Ciascuno di loro per un po’ di tempo ha intrapreso strade diverse. Stefano ha frequentato altre donne e Belen è diventata la protagonista di gossip con le sue frequentazioni: prima Andrea Iannone, poi Antonino Spinalbese con il quale le cose sembravano piuttosto serie.

Conosciutisi un anno e mezzo fa, dalla loro passione è nata Luna Marì. Ma Belen ha sempre riservato un posto speciale nel suo cuore a Stefano ed ecco dunque che, dopo l’addio a Spinalbese, De Martino ritorna nella sua vita.

L’amore è imprevedibile, allontana per poi ricongiungere ed è proprio il caso di Stefano e Belen che oggi sono felici più che mai e pronti a rinnovare, con molta probabilità, i loro voti nuziali.

Per il momento i due mantengono il silenzio più totale su questo argomento. Solo ora stanno iniziando a esporsi pubblicamente e a condividere con i fan anche momenti intimi della loro vita privata.