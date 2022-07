“600 euro in più sulla pensione”, una barca di soldi per chi fa questa mossa prima di agosto

Ecco che vi sveliamo come ottenere i 600 euro in più sulla pensione quest’estate, un sacco di soldi direttamente sul vostro conto.

Oggi vi raccontiamo una novità incredibile. Un fondo di 600 euro per i pensionati che verrà erogato presto dall’INPS, ma solo se gli interessati faranno questa cosa. Ecco di cosa si tratta!

Nuovi aiuti per i pensionati

A volte i pensionati sembrano essere categorie dimenticate, eppure non è affatto così. Sono tante le agevolazioni previste!

Ad esempio, in tema di trasporti, esistono numerose offerte senior che consentono di muoversi all’interno del territorio italiano con benefici che arrivano fino al 50%.

Esistono anche carte argento per tutti quei passeggeri che hanno raggiunto l’età di 60 anni.

Altri benefici riguardano gli sconti sui bollettini postali, cioè sulle commissioni. Gli over 70 possono beneficiare di sconti che fanno abbassare il prezzo da € 1,50 a € 0,70!

Altre agevolazioni sono quelle che riguardano l’Irpef. In particolare, la Legge n°234/2201, nell’ambito della Legge di bilancio 2022, prevede che i redditi pensionistici fino a 8.500 euro siano esentati dal pagamento dell’Irpef.

Non tutti lo sanno, ma una delle agevolazioni per i pensionati prevedere l’accesso ai prestiti garantiti dall’Inps.

Tale prestito viene erogato da società finanziarie e istituti di credito autorizzati. Tali imprese coprono rischi quali:

“il decesso dell’iscritto prima che sia estinta la cessione; la cessazione del servizio senza diritto a pensione; la riduzione dello stipendio del cedente.”

Si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi, anche se, per ottenerli, come spiegato dall’INPS, le rate mensili non possono superare un quinto della pensione netta.

I pensionati, però, sono sempre in protesta, perché non si sentono per nulla agevolati dal nostro Paese. Per fortuna, però, esistono dei benefici di cui spesso neanche sono a conoscenza.

Quest’estate, ad esempio, potrebbero ricevere ben 600 euro in più, solo se ad agosto fanno questa cosa. Ecco che ve la spieghiamo di seguito!

Come ricevere i 600 euro in più

Non tutti lo sanno, ma i pensionati potranno beneficiare di un’importante agevolazione in quest’estate 2022.

A comunicare il tutto è stata la stessa INPS, che, attraverso i suoi canali social, ha invitato i pensionati a controllare il cedolino di agosto.

Saranno coloro i quali che compiranno questo gesto, infatti, a beneficiare dell’agevolazione prevista dall’ente.

I 600 euro sono pensati per i soli pensionati che hanno un reddito annuo fino a 14.137,10 euro. Il bonus, quindi, non sarà destinato a tutti.

Si tratta di circa 600 euro, perché in realtà le cifre sborsate saranno tra i 336 euro e i 655 euro. Senza tener conto del reddito annuale, invece, l’INPS destinerà questo beneficio, definito quattordicesima, anche alle vedove e ai vedovi che percepiscono la reversibilità.

E voi sapevate che fossero previste queste cifre dall’INPS? Fateci sapere se potrete usufruirne!