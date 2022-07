Torta caprese di Iginio Massari, preparala subito: ti farà fare un figurone | Squisita

Non c’è chef che non si cimenti nella creazione della Torta caprese, troppo buono questo dessert storico, nato in realtà da un errore nella sua preparazione in cucina.

La torta caprese, come si intuisce è un dolce che ha origini nella splendida isola di Capri, questo capolavoro della maestria partenopea, vede tutti gli chef desiderosi di dare il proprio contributo nel renderla unica!

Torta caprese di Iginio Massari

Non poteva mancare alla chiamata della torta caprese, lo chef Igino Massari, grande personaggio è considerato nel mondo, un grande maestro della pasticceria italiana.

Iginio Massari è nato a Brescia, nel 1942, dopo seconda edizione di MasterChef Italia, è divenuto anche noto in quanto personaggio televisivo quale imparziale giudice e ospite fisso della trasmissione. Per seguire le sue indicazioni di seguito, oltre gli ingredienti necessari per la preparazione di questa deliziosa torta, anche le indicazioni su come procedere pass passo la sua preparazione.

Ingredienti

200 grammi di mandorle pelate

200 grammi di burro

140 grammi di zucchero a velo

100 grammi di tuorli

120 grammi di albume

5 grammi di lievito in polvere o bicarbonato

2 cucchiaini di polvere di caffè

25 grammi di cacao amaro

100 grammi di zucchero semolato

200 grammi di cioccolato fondente tritato

Zucchero a velo q.b.

Preparazione della torta caprese di Igino Massari