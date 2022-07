Teli mare induriti, il problema lo risolvi in cucina: una manciata e torneranno morbidissimi

Ecco in che modo potrai risolvere il problema dei teli mare induriti. Quando le tue tovaglie si induriscono, prova questo rimedio imbattibile.

Continuate a leggere per scoprire in che modo potreste risolvere il problema dei teli mare induriti.

Come lavare i tuoi teli mare

Quando facciamo il bucato, tutti sogniamo di ottenere risultati degni di nota, con teli mare super morbidi e un profumo delizioso. Non importa quanto ci sforziamo, a volte commettiamo errori o incontriamo ostacoli che ci impediscono di farlo. Leggi attentamente i consigli che ti offriamo per mantenere i tuoi teli come il primo giorno.

Uno degli errori più comuni che commettiamo è usare troppo detersivo. Non aggiungendo altro liquido i nostri capi saranno più puliti, anzi, potranno uscire dalla lavatrice peggio di come sono entrati.

Per questo motivo, mettere troppo liquido può rendere i tuoi vestiti rigidi, oltre a utilizzare un detersivo inappropriato per la tua macchina. Prima di acquistarne uno, controlla quale sapone è quello giusto.

Ogni sostanza ha un compartimento specifico e sarà per un motivo. Se sbagliamo posto, i nostri vestiti potrebbero uscire dalla lavatrice con più macchie e molto più rigidi.

Per questo motivo non mischiare mai l’ammorbidente con il detersivo, perché ogni liquido ha i suoi tempi e le sue lavorazioni.

Se non commetti questo errore, può anche succedere che i condotti attraverso i quali versi queste sostanze necessitino di lavaggi. Versare un po’ di acqua tiepida su di loro per allentare e rimuovere eventuali resti.

Un problema che la maggior parte della popolazione deve affrontare è il calcare, qualcosa che rende i nostri vestiti ruvidi. Molti dispositivi sono spesso molto danneggiati da livelli elevati di calcare e nel caso della lavatrice è molto comune. L’indicatore principale della presenza di questa sostanza sono le macchie bianche sui vestiti.

Se l’acqua del rubinetto di casa tua è dura e non hai un ammorbidente, tieni presente che la quantità di detersivo e ammorbidente che dovrai usare sarà probabilmente superiore al normale.

Se i tuoi teli mare sono già induriti, prova questo rimedio incredibile. Si tratta di un ingrediente che trovate nel vostro frigorifero.

La soluzione la trovi in cucina

Non tutti lo sanno, ma i principali ingredienti usati per ammorbidire i vestiti più duri sono l’aceto e l’acido citrico.

L’acido citrico non è altro che un derivato degli agrumi, usato in cucina come conservante e come emulsionante.

Non tutti sanno, però, che ha dei poteri ammorbidenti. Per sfruttarli, aggiungetene circa 200 grammi a una bacinella d’acqua calda e lasciate i vostri teli in ammollo per alcune ore.

Siamo sicuri che il risultato vi sorprenderà! E voi avevate già usato questa soluzione incredibile? Fatecelo sapere!