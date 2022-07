“Sono ancora innamorato di te”, Trussardi a cuore aperto: la FOTO scioglie il cuore di tutti

By

Trussardi a cuore aperto. Arrivano le parole inaspettate che sconvolgono il web. La foto che circola sui social emoziona tutti e a pubblicarla è proprio lui: la confessione d’amore lascia di stucco.

L’amore fa giri immensi e poi ritorna, Tomaso Trussardi lo sa bene. La foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha sciolto il cuore dei seguitori: “Sono ancora innamorato di te”, le sue parole emozionano l’Italia.

Tomaso Trussardi lascia senza parole

Noto per essere non solo un importante imprenditore di moda con uno dei cognomi più famosi d’Italia, Trussardi si è fatto conoscere anche per il suo matrimonio con la conduttrice svizzera più benvoluta d’Italia, Michelle Hunziker.

Lei, che dopo il matrimonio turbolento con Eros Ramazzotti è rimasta sola per tanti anni, pareva aver trovato con l’affascinante impresario, la felicità eterna. Ma così non è stato. Dopo dieci anni d’amore e due meravigliose figlie, Sole e Celeste, agli inizi di gennaio 2022, i due, con un comunicato Ansa congiunto hanno annunciato all’Italia scioccata, la fine del loro amore.

Il nuovo anno non è stato positivo per le coppie e molte sono scoppiate. Dopo di loro, ora la bufera mediatica sta travolgendo un’altra amatissima ex coppia del piccolo schermo, Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nonostante la separazione tra Trussardi e Michelle si è avvenuta così all’improvviso, e nessuno se lo aspettava, i due sono rimasti in buoni rapporti. Arriva la confessione di Tomaso che ha lasciato senza parole: sui social pubblica una foto e una didascalia che commuovono il web.

La foto dell’imprenditore di moda lascia di stucco

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non stanno più insieme. Sono passati diversi mesi da quando i due bellissimi del piccolo schermo hanno annunciato a tutta Italia la fine del loro amore. Mentre Michelle ha ricominciato a vivere e il suo cuore oggi batte per il dottore Giovanni Angiolini, Tomaso si è concentrato unicamente sul lavoro e sulle figlie.

Agli inizi del 2022, dopo il comunicato che lo vedeva ormai separato da Michelle, era stato beccato in compagnia di una bella bionda, l’assistente di Elisabetta Franchi, con la quale gli era stato appioppato un flirt, smentito però poi dal diretto interessato. Da quel momento, nessun’altra donna ha fatto breccia nella sua vita.

Tomaso forse pensa ancora a Michelle? Arriva a questo proposito, una confessione sui social che lascia di stucco. Nelle scorse ore, il famoso imprenditore di moda ha pubblicato uno scatto che ha emozionato i social. Nell’immagine in questione non c’è Michelle ma il suo meraviglioso Odino, il levriero che oggi è una vera e propria star dei social tanto da avere anche un suo profilo Instagram personale.

Il cane è stato adottato qualche anno fa insieme a Michelle e oggi la sua custodia è divisa tra la mamma e il papà umano. Questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Trussardi:

“Sono ancora innamorato di te”.

Sono passati diversi anni da quando Odino è entrato a far parte della famiglia di Tomaso e Michelle. L’imprenditore non potrebbe fare a meno della sua presenza. Lui, amico fedele di una vita, è il miglior compagno dell’imprenditore che dedica affetto e tempo al suo pelosetto proprio come se fosse un altro figlio. La foto ha emozionato il web: l’empatia e l’amore di Trussardi nei confronti degli animali è davvero meravigliosa.