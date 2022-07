Noemi Bocchi, il suo nome ormai è noto al mondo del gossip per essere la nuova fiamma di Francesco Totti. Ma lo sapete che prima dell’ex capitano della Roma, è stata legata ad un famosissimo tronista di Uomini e Donne. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo di più.

Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, è ormai al centro dell’attenzione per il caos mediatico che è accaduto dopo la separazione tra il capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Come ben sapete, si vocifera che la causa della rottura della storica coppia sia proprio per la sua presenza nella vita di Francesco.

Addirittura, Noemi è stata costretta a fare dei cambiamenti estremi nella sua vita, come ad esempio, togliere il proprio nome dal citofono di casa. Un gesto che è stata obbligata a fare dopo essere avvistata insieme a Totti sotto casa sua. La Bocchi, l’abbiamo conosciuta da pochi mesi, ma non sappiamo proprio tutto della sua vita privata. Ad esempio, sapete chi è il suo ex fidanzato? Non ci crederete mai, ma è un ex tronista di Uomini e Donne: scopriamo di più.

Chi è Noemi Bocchi? Carriera e vita privata

Classe 1988, nata a Roma. Noemi Bocchi ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l’università Lumsa. Dal suo profilo IG, possiamo vedere la clamorosa somiglianza che c’è tra lei e Ilary Blasi, infatti, entrambe sono biondissime e hanno gli occhi chiari.

E’ una flower designer di successo e abita a Ponte Milvio. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è stata sposata con il noto imprenditore, Mario Caucci, ex manager del Tivoli Calcio.

Dal loro amore sono nati due figli di 8 e 10 anni. Ma lo sapete che lei ha avuto anche un’altra relazione con un famoso tronista di Uomini e Donne? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lui: scopriamo di più.

Noemi Bocchi, chi è il suo ex fidanzato? Famosissimo e bellissimo

Non tutti sanno che prima di Francesco Totti, Noemi Bocchi è stata legata a uno dei tronisti più conosciuti di Uomini e Donne dell’edizione del 2010/2011. Avete capito di chi si tratta? Lui è Gianfranco Apicerni, attuale postino di C’è Posta per Te.

Recentemente, l’uomo ha rilasciato un’intervista a DipiùTv, dove ha parlato della relazione che ha avuto con la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. L’ex tronista ha raccontato:

“Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”

I due si sono conosciuti nel 2004, ma si sono lasciati dopo due anni. Non sappiamo in che rapporti siano oggi, ma a quanto pare Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni non si parlano più, entrambi hanno intrapreso strade completamente diverse.