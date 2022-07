Melanzane, come togliere l’amaro: la soluzione ce l’hai in frigo | Altro che aceto e sale

Spesso ci si domanda perché le melanzane sono amare. Il tocco amaro di questo ortaggio si trova nella sua polpa, per questo non importa se è crudo o cotto, è sempre presente.

Non importa se vengono cotte al forno o fritte nell’olio, l’amaro contenuto nel loro succo compare quando vengono spaccate o sbucciate, a contatto con l’aria.

Ma la loro polpa ha una doppia componente: contiene antiossidanti, responsabili delle loro qualità e dei loro benefici, tuttavia quando entrano in contatto con l’aria si ossidano e sono anche “colpevoli” di quel sapore amaro che può diventare piccante, una sensazione che aumenta alla fine della loro stagione.

Oltre all’uso del sale per eliminare l’amaro dalle melanzane, possiamo farlo anche con acqua, latte e sale.

In effetti un altro trucco altrettanto efficace per eliminare l’amaro dalle melanzane è tagliarle come si desidera e metterle in un recipiente pieno di acqua, sale preferibilmente grosso e un po’ di latte.

Lasciare riposare per 30 minuti, poi risciacquale e sono pronte per essere cucinate.

Inoltre l’acqua fredda, il sale e la farina versate in una ciotola in cui inserire le melanzane per circa 30 minuti, consente una volta sciacquate di essere cucinate secondo il nostro gusto.