Incendio Torre Maura, autobus in fiamme e un’alta colonna di fumo nero

A Torre Maura, periferia sud della Capitale, un mostruoso incendio ha coinvolto un autobus, che ha sviluppato un’imponente colonna di fumo nero.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo intorno alle 5 del mattino ma per fortuna non ha causato feriti.

Incendio a Torre Maura

Ennesimo autobus in fiamme nella Capitale, stavolta nella zona di Torre Maura, dove un mezzo pubblico ha preso fuoco intorno alle 5 di questa mattina, fortunatamente senza causare feriti né intossicati.

Dapprima, si è sviluppato un rogo che ha avvolto completamente l’autobus della flotta della Roma Tpl, distruggendolo in pochi minuti. Dopo, dalle fiamme è scaturita un’altissima colonna di fumo nero avvistata anche a diversi chilometri di distanza, in più quartieri limitrofi.

In via Walter Tobagi, l’autobus ha probabilmente avuto un guasto meccanico e questo ha causato l’incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare la situazione e quello dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area.

Tuttavia, il bilancio è migliore rispetto a quelli di altri incidenti del genere, infatti non ci sono stati feriti o intossicati e nemmeno danni ad altri mezzi. Questo perché a bordo non c’era nessuno dal momento che era appena uscito dal deposito per iniziare il servizio. Anche le strade erano abbastanza vuote data l’ora.

A dare l’allarme è stato il conducente che, quando ha notato il fumo che fuoriusciva dall’autobus, ha preso l’estintore di bordo e ha iniziato a spegnare le prime fiamme, tuttavia ha subito chiamato i soccorsi perché l’incendio di faceva sempre più importante.

Incendi frequenti

I testimoni hanno condiviso sui social le immagini dell’autobus in fiamme e questo è solo l’ultimo dei tanti episodi di mezzi pubblici interessati dai roghi, specialmente nella Capitale.

L’ultimo risale al 16 giugno, quando sul Grande Raccordo Anulare, un pullman di una ditta privata è stato letteralmente carbonizzato, anche in questo caso è stato determinante l’intervento tempestivo del macchinista e come nell’incendio di questa mattina, nessuno è rimasto ferito.

Altro episodio analogo si è verificato il 3 giugno, interessando un mezzo Atac che stava transitando sulla Laurentina e che dopo 16 anni di servizio, è stato distrutto da un rogo che non ha coinvolto altri mezzi né causato feriti.

Lo stesso giorno, un bus della società Troiani ha preso fuoco sulla via Aurelia mandando in tilt il traffico.

Una situazione allarmante che purtroppo vede sempre più episodi di questo genere, i quali si risolvono grazie alle segnalazioni tempestive ai Vigili del Fuoco e al sangue freddo di quanti vengono coinvolti.