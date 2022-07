Ilary Blasi inarrestabile, si trasferisce da lui: si porta tutti i bimbi a casa ‘sua’ | Povero Totti

By

Ilary Blasi è senza freni: ha deciso di trasferirsi da lui. Ha fatto le valigie e con i suoi bambini lascia la casa che condivideva con l’ex marito. Povero Totti! Chi se lo sarebbe mai aspettato così presto?

Ilary Blasi sorprende tutti i suoi fan

La conduttrice più famosa d’Italia, Ilary Blasi, è ormai la protagonista indiscussa dei settimanali di gossip e pettegolezzi. Da giorni, la sua separazione da Francesco Totti ha reso lei e la sua famiglia i soggetti preferiti dei gossippari e delle principali riviste di cronaca rosa.

Il loro amore, giunto al capolinea dopo 20 anni, è terminato di punto in bianco con grande stupore di tutti. I problemi sarebbero iniziati all’incirca un anno fa, quando Totti a un torneo di padel in Sardegna, conosce Noemi Bocchi, ex signora Caucci, che rapisce il suo cuore.

Ilary intanto perde la testa per un uomo misterioso con il quale inizia a scambiarsi messaggini compromettenti e che inizia a vedere durante le sue trasferte milanesi nel periodo in cui ha iniziato a condurre l’Isola dei Famosi 2022.

La situazione poi è degenerata, marito e moglie si sono allontanati e l’idillio d’amore che aveva incantato l’Italia intera 20 anni fa, finisce così.

Oggi ognuno di loro conduce già vite diverse e riguardo Ilary arriva una indiscrezione che fa tremare Totti: la conduttrice è intenzionata a lasciare la sua casa e a trasferirsi da lui con i figli.

La conduttrice fa le valige e lascia la sua villa con i figli

Ilary Blasi è pronta a ricominciare ma senza Totti. Dopo un breve soggiorno in Africa con i figli e la sorella maggiore Silvia, sembra che sia già ritornata in Italia.

Lei che non è mai stata troppo social, da quando ha annunciato la separazione da Totti, è diventata la regina di Instagram. Ogni giorno da una settimana a questa parte, ha condiviso scatti e piccoli momenti di felicità con i figli nel continente africano.

Totti invece ha fatto perdere le sue tracce. Che fine ha fatto l’ex calciatore della Roma? Non si sente ancora pronto a cavalcare le onde del mare in tempesta che lo sta facendo annegare.

Intanto Ilary, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe preso una decisione inaspettata: fare le valigie e trasferirsi con i suoi figli da lui. L’uomo in questione è Pier Silvio Berlusconi!

Attenzione, la conduttrice dell’Isola dei famosi non ha rubato il compagno a Silvia Toffanin che tra l’altro è da anni una delle sue migliori amiche, ma avrebbe semplicemente deciso di traslocare a Milano, trasferendosi definitivamente a Casa Mediaset!

Per quale ragione? Nella città milanese c’è la sede ufficiale di Mediaset, l’azienda per la quale lavora e con la quale ha già firmato un contratto che vale migliaia di euro, per la conduzione dell’Isola dei famosi 2023.

È stata dunque confermata già nuovamente lei al timone del survival game che partirà il prossimo anno. Per evitare faticose trasferte anche per i figli che ora sono con lei, la Blasi avrebbe deciso di traslocare a Milano per essere più vicina alla sede di lavoro.

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo tv e ha sorpreso davvero tutti. Ilary Blasi dunque è pronta a ricominciare una nuova vita lontano da Totti insieme ai suoi figli e a Milano, dove spesso c’è anche Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi nonché una delle sue amiche più care. Una rinascita dunque per la famosa conduttrice che ora ha solo voglia di vivere cose belle.