Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è il gossip del momento. Il loro amore, ancora oggi, sta facendo sognare milioni di persone. Ma lo sapete che c’è un altro Santiago a casa De Martino? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Dopo avvistamenti, gossip e rumor, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono usciti allo scoperto, ufficializzando il ritorno di fiamma con un post su Instagram. Un sogno che si realizza per tutti i loro fan che hanno sperato in un lieto fine.

Ormai sui social, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici si mostrano sempre più affiati e innamorati. Nelle scorse ore, i due sono partiti insieme per una vacanza romantica in barca. Ma lo sapete che in casa De Martino c’è un altro Santiago? Non ci crederete mai: rimarrete a bocca aperta.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: un altro Santiago

L’estate è arrivata e anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di rilassarsi con una vacanza in barca. Loro due da soli, senza loro figlio Santiago. Sui social, tantissimi scatti e video romantici.

Non ci crederete, ma c’è un altro Santiago nella loro vita, ovvero, la loro lussuosissima barca. Si tratta di un elegantissimo gozzo, acquistato proprio dal ballerino di Amici di Maria De Filippi.

La storica coppia ha girato per le Isole Pontine, per poi finire la giornata vedendo un bellissimo tramonto a Palmarola. Ma scopriamo di più sul costoso yatch che si chiama proprio come loro figlio.

La barca Santiago, tutti i dettagli: com’è fatta e quanto costa | FOTO

Lo yacht Santiago con tutti i comfort possibili, infatti, è la barca più grande dei cantieri navali Nautica Esposito, misura 11,50 metri e può trasportare fino sedici persone e ha sei posti letto.

E’ completamente in legno e gli spazi sono enormi. Addirittura, c’è una gigante cabina armatoriale, una doppia cabina per gli ospiti e altri due posti letto molto confortevoli.

Ovviamente, non può mancare un bagno grandissimo ed elegante e anche un angolo cottura. Inoltre, c’è una comoda plancia che porta ad un sala svago che si trova sulla zona esterna che presenta diversi divani con materiale in pelle.

Gli interni sono moderni e raffinati. Ma sapete a quanto ammonta il prezzo dello yatch? Il costo è stellare, infatti, parte da 250.000 euro. Malgrado sia un costo davvero alto è un prezzo ragionevole, dato che il gozzo Positano Open 38 offre degli spazi ampi, moderni ed eleganti. Una barca che pochissime persone possono permettersi, ma grazie alle foto che pubblica la coppia possiamo almeno sognare.