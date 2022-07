Gemma Galgani, è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, sui social, la dama torinese si è mostrata super affiata proprio con lui, non ci crederete mai, ma è scattato anche il bacio: scopriamo di chi si tratta, rimarrete a bocca aperta.

Grazie alla sua dolcezza, ha conquistato il cuore di milioni di persone, anche se le critiche non sono mai mancate, soprattutto da parte di Tina Cipollari. In ogni puntata, le due sono protagoniste di accesissimi scontri. Con loro non ci si annoia proprio mai, le vicende amorose della dama torinese sono sempre argomento di discussione.

Durante la pausa estiva del programma, la Galgani è spesso attiva sui social, infatti, nelle scorse ore si è mostrata super affiatata con chi non vi immaginereste mai. Si è mostrata super affiatatissima con lui, è addirittura scattato un bacio: scopriamo di più.

Gemma Galgani e il bacio con lui | FOTO

Gemma Galgani, sappiamo tutto di lei. Si è fatta conoscere all’interno del dating show di Canale 5, con tutti i suoi pregi e difetti. Alcuni la amano e altri la criticano, ma lei è sempre andata avanti nonostante tutto.

Ora che è arrivata l’estate e momentaneamente non la vediamo più nel piccolo schermo, la dama torinese trascorre molto tempo sui social. Nelle scorse ore, ha condiviso un video con uno dei suoi amori più grandi: un dolcissimo cagnolino.

Lei ha sempre amato gli animali, infatti, non sono mancati i baci e affettuosissime coccole. Il cane dei suoi amici ha cominciato a farle le feste e a leccarle il volto.

Il dolcissimo filmato, pubblicato sui social ha ottenuto migliaia di mi piace e commenti, tra cui quello di Ida Platano che sotto al post ha scritto: “Amore dolcissimo.” Invece, Gemma ha scritto una bellissima dedica per il dolce cagnolino: scopriamo di più.

Il nuovo fidanzato di Gemma Galgani 😅✈ pic.twitter.com/kQHljDel93 — Ginevra (@Ginevracasalin) July 21, 2022

La dedica di Gemma Galgani al suo amico a quattro zampe

La dama torinese, ama moltissimo gli animali, proprio per questo, quando ha visto il dolce cagnolino avvicinarsi a lei, Gemma non ha potuto fare a meno di accarezzarlo e dargli qualche bacetto.

Nella didascalia del video ha scritto: “Loro non ti dimenticano! Ti ricordano per sempre!” Una frase che dice molto e che diversi utenti l’hanno interpretata come una chiara ed evidente frecciatina ai suoi ex.

Nel video, si sente la voce emozionata della Galgani che dice “Quanto sei bello, vorrei mangiarti!“. Lui le dà anche la zampa, come segno d’affetto. Una scena bellissima, inoltre, sempre nella didascalia del filmato, lei ha inserito diversi hashtag come #nonliabbandonate e #nonabbandonateli.