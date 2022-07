“Sono libero”, improvviso divorzio a Buckingham Palace: è finito tutto | Sudditi in lacrime

Pessime notizie da Buckingham Palace, arriva all’improvviso il divorzio che sconvolge i sudditi: “Sono libero”: è finito tutto. La nazione inglese non può crederci, la amatissima coppia si è detta addio.

La corte inglese in subbuglio, due dei reali più amati hanno deciso di porre fine alla loro unione. La separazione immediata ha sconvolto la Regina e la Royal Family. Ecco chi sono i protagonisti di questo evento senza precedenti.

Buckingham Palace teatro di un doloroso allontanamento

Buckingham Palace è il teatro di belle, brutte e curiose notizie. La residenza ufficiale dei Windsor, ma ormai non più tanto da quando la Regina Elisabetta ha deciso di cambiare dimora, ha sempre ospitato gossip, pettegolezzi e chiacchiericci di corte e ancora oggi continua ad essere il salotto degli scandali reali.

Proprio dal Regno Unito arriva una notizia che sconvolge i sudditi e che riguarda una coppia amatissima del Royal world: i due reali hanno deciso di mettere un punto alla loro unione. Il popolo inglese è incredulo.

Loro, amatissimi in tutto il mondo, hanno preso questa drastica decisione. Per quale ragione arriva la separazione? Dopo anni tutta la verità: scoperti scheletri nell’armadio nascosti benissimo e di cui nessuno immaginava la presenza.

È finito tutto: sudditi distrutti per l’addio dell’amata coppia reale

Si sono allontanati e hanno messo in dubbio il loro amore. Due amatissimi protagonisti del mondo della nobiltà, hanno fatto tremare i sudditi: stiamo parlando di William e Kate. I duchi di Cambridge, sposati dal 2004 hanno vissuto dei momenti di crisi.

Qualche anno fa, più precisamente nel 2007, la coppia reale più amata non solo del Regno Unito ma di tutto il mondo, aveva deciso di mettere in stand by la loro relazione.

Era stato il principe William a volersi prendere una pausa dalla dolce Kate. Lui, temendo di rivivere la stessa situazione dei suoi genitori, Carlo e Diana e di dover affrontare poi un doloroso divorzio, aveva deciso di non volersi impegnare ed ecco dunque che di punto in bianco, lasciò la bella Kate.

Immediatamente dopo l’allontanamento dalla Middleton, William fu beccato in discoteca, più precisamente al Mahiki, a ballare sui tavoli e a bere per festeggiare il suo ritorno al celibato. In questo locale, nel pieno cuore di Londra, si era scatenato come non mai.

Secondo alcuni amici vicini al principe William, avrebbe poi gridato, completamente brillo:

“Sono finalmente libero”.

Kate, che aveva sempre messo al primo posto William invece che sé stessa, quella volta non aveva intenzione di ritornare sui suoi passi. La duchessa, sempre calma e quieta, aveva deciso di volare a Ibiza con la sorella Pippa per concedersi qualche giorno di relax e non pensare più alla fine del suo amore con il bel principino.

William si pentì immediatamente di aver lasciato Kate e quando la bella Middleton ritornò nel Regno Unito, lui le chiese di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Al tempo della separazione, i sudditi erano sconvolti: Kate, che ancora non era entrata a far parte ufficialmente della Royal Family, aveva già conquistato però il cuore dei sudditi inglesi.

Quando finalmente fu annunciato il fidanzamento ufficiale, la nazione inglese fu felicissima. Sono passati tanti anni da quella separazione che ha messo a rischio un amore meraviglioso. Oggi però è tutto sotto controllo: William e Kate si amano la follia e la loro meravigliosa famiglia è la testimonianza più evidente.