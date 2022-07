Pochi giorni fa Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti per sempre addio. Si vocifera che l’ex Capitano della Roma abbia già ritrovato la serenità con Noemi Bocchi, addirittura le avrebbe fatto un regalo davvero prezioso: scopriamo di più.

Ormai non si parla d’altro, la separazione tra Francesco e Ilary Blasi è il gossip del momento. Con grande dispiacere per tutti i loro fan, la storica coppia lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di persone e da pochi giorni tutto è finito.

Ma già da prima della loro rottura, si vociferava della frequentazione tra Totti e Noemi Bocchi. La relazione, sembra farsi sempre più seria, addirittura, il giocatore le ha fatto un prezioso e costoso regalo. Non immaginerete mai di cosa si tratta: scopriamo di più.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la loro storia

La frequentazione tra Totti e Noemi è cominciata molto prima della separazione tra l’ex capitano e la conduttrice de L’Isola dei Famosi. A quanto pare, i due hanno iniziato a frequentarsi dallo scorso autunno, dopo il loro primo incontro ad un torneo di padel.

In questi ultimi mesi, sono circolate diverse voci, come ad esempio il gossip di una famosa telefonata di Noemi ad un centro estetico di Ponte Milvio, in cui parlava proprio dell’ex capitano della Roma, ovviamente, è stata ben attenta a non fare nomi.

Ma dopo che il gossip, sul presunto tradimento di Totti, ha iniziato a circolare sulle riviste più importanti, la Bocchi ha smesso di farsi vedere in pubblico. La loro storia è iniziata in maniera burrascosa, il pubblico ormai, aspetta solamente che i due escano allo scoperto.

Sapete che il calciatore avrebbe fatto un regalo alla bellissima flower designer? Anche lei non ha badato a spese per lui: scopriamo di più.

Francesco Totti e il regalo a Noemi Bocchi

La storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sembra farsi sempre più seria. Ultimamente stanno spuntando sempre più dettagli sul loro rapporto. Nelle scorse ore, alcune indiscrezioni hanno rivelato che lui le avrebbe comprato ben tredici rose rosse.

Ma non è finita qui, diverse testimonianze riportate da Il Messaggero la flower designer avrebbe regalato a Totti un bracciale con 5 pietre come gesto d’amore. Un gioiello molto prezioso, ma conoscendo l’ex Capitano della Roma, anche lui avrebbe speso migliaia di euro per lei, proprio come faceva all’inizio della storia d’amore con Ilary.

Ma vogliamo parlare del fatto che Totti ha comprato un regalo da migliaia di euro per Noemi? Io basita. pic.twitter.com/fKR3wvq8dk — Marietta (@Mariettamitica) July 20, 2022

Un gesto importante che alla cronaca rosa non è affatto sfuggito, non ci resta che aspettare altri aggiornamenti sulla coppia del momento.