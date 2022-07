Patate al veleno, non basta sbucciarle: solo se le cuoci così togli ogni traccia di solanina

Per evitare di assumere patate potenzialmente al veleno, i nostri antenati sapevano meglio come conservare i prodotti.

I nostri antenati sapevano bene come conservare i prodotti della terra come le patate. In tal modo avrebbero mantenuto le loro cantine piene durante tutto l’anno. Possiamo imparare da loro e conservare i nostri cibi non trasformati, come le patate, in un luogo fresco e buio.

Solanina, un composto tossico

La solanina è un composto tossico, prodotto da alcune solanacee ( piante erbacee o arbustive), di sostanze chimiche e uno dei tanti metaboliti secondari prodotti. Il suo nome latino deriva dalla specie vegetale. Molte delle piante di questa specie, come patate, pomodori, melanzane e uva, producono questa sostanza nelle foglie e nei frutti. Evitare l’avvelenamento da solanina è molto semplice, quindi evita di comprare e consumare patate che appaiono sulla loro pelle verdi, non importa quanto sia chiaro il colore. Le patate eliminano dal 30 all’80% della solanina durante la sbucciatura. La cottura delle patate tramite bollitura e la frittura funziona a temperature elevate, dunque ad una temperatura superiore ai 170°, e questo per poterne eliminare la tossicità. Tuttavia, la selezione delle patate controllare che sulla loro pelle non appaiono macchie di colore verde, rimane il primo passo più importante per prevenire questo veleno. La solanina ha un sapore amaro ed è irritante per la gola. Gli effetti più comuni dell’ingestione da solanina sono:

febbre,

nausea,

vomito,

dolore addominale,

diarrea,

mal di testa. La febbre può essere un segno precoce di avvelenamento, inoltre Possono svilupparsi sonnolenza e affaticamento.

Come conservare le patate

Tuttavia, le patate rappresentano la causa più comune di intossicazione da solanina nell’uomo. In che modo si può determinare se la solanina è effettivamente presente nelle patate? Non appena il tubero ha raggiunto la sua colorazione verde. Per quanto il colore verde che si sviluppa nella buccia della patata sia in realtà clorofilla, un elemento che non è affatto velenoso ( rappresenta la reazione della pianta all’esposizione alla luce), la formazione di clorofilla è indice di concentrazioni di solanina. In effetti, la tossina nervina della patata si produce nella parte verde della patata. Il segreto della sua creazione? È una parte fondamentale del sistema di difesa della pianta nei confronti di insetti, malattie e altri predatori.