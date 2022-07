Dramma in casa reale inglese, obbligato a mollare la corona: “È malato” | Una catastrofe

By

Catastrofe nella casa reale inglese: è obbligato a mollare la corona, lui è malato. Arriva una triste notizia che sconvolge i sudditi. Un video mostra tutto. Che brutta fine.

Uno dei componenti più importanti della Royal Family non sta bene. Una nuova catastrofe si abbatte sulla casa reale inglese, proprio lui deve dire addio alla corona. I sudditi hanno il cuore spezzato.

Catastrofe senza precedenti nella casa reale inglese

La casa reale inglese torna di nuovo a far parlare di sé. La Regina Elisabetta e gli altri componenti della Royal Family di nuovo nell’occhio del ciclone. Se fino a qualche giorno fa era la sovrana più longeva della storia a destare preoccupazione per le sue condizioni di salute che hanno messo in allarme il mondo intero, ora nel tornado mediatico è finito un altro importante membro di una delle famiglie reali più famose del mondo.

Lui non sta bene, è costretto a lasciare la corona e il suo posto nella Royal Family è a rischio. Che cosa gli è successo? Arriva un video che mostra tutto. Il mondo è sconvolto, questa volta la situazione è davvero grave.

Lui perde la corona, membro della Royal Family non sta bene

Arrivano pessime notizie per un amatissimo reale, tra i componenti più importanti della Royal Family: il principe Harry non sta bene. Secondo alcune indiscrezioni riportate da vari settimanali internazionali e dai tabloid inglesi, Harry e Meghan starebbero vivendo un periodo molto turbolento.

In particolare, il secondogenito di Carlo e Lady Diana, sarebbe depresso e infelice accanto alla sua consorte. Già qualche mese fa, l’esperta di gossip reali e scrittrice Candace Owens, aveva portato alla luce drammi domestici e problemi coniugali tra i due duchi del Sussex.

Queste le sue parole:

” Il principe Harry ha una relazione emotivamente violenta con Meghan. Lei lo ha manipolato facendogli pensare che fosse la reincarnazione di sua madre: è così inquietante da guardare. Si è completamente isolato dalla sua famiglia, dal suo paese e pensa di doverlo fare per evitare che sua madre venga uccisa di nuovo. Questi sono i classici segni di abusi emotivo, di transfer secondo Freud. Harry deve essere salvato da Meghan”.

Insomma, è stato lanciato l’allarme. Il rampollo della casa inglese non sta bene accanto a Meghan, è una persona sofferente. A far preoccupare i sudditi anche un video che ha iniziato a circolare in rete.

I duchi hanno preso parte ad un evento pubblico durante il quale, inquadrata dalle telecamere, Meghan ha tentato di attirare a sé la mano del marito ma si vede, nel filmato in questione, il principe Harry che quasi in imbarazzo svincola la sua mano da quella di Meghan.

Cosa sta succedendo tra i due? Qual è il problema? Per il momento restano soltanto ipotesi e supposizioni. La Markle starebbe controllando la vita di Harry: è stata lei ad allontanarlo dalla Royal Family e a chiedergli di non farne più parte.

Sembra invece essere nelle intenzioni del fratello di William, ritornare nel Regno Unito e riprendere anche il suo ruolo da reale. La situazione, dunque, è piuttosto complicata. Nel caso di separazione, ci sono due bambini da tutelare.

Meghan ora è nell’occhio del ciclone, tutti i riflettori sono puntati su di lei. Il principe Harry è sempre più triste, il suo sguardo malinconico e i suoi occhi sono vuoti: ha bisogno di aiuto.