Cristian Totti spiazza tutti, l’inaspettata reazione dopo il divorzio di mamma e papà | FOTO

Cristian Totti lascia tutti senza parole. Il primogenito di Ilary Blasi e dell’ex calciatore della Roma, ha avuto una reazione inaspettata al divorzio dei genitori. Ecco che cosa ha fatto il giovane. Incredibile.

Cristian Totti sconvolge tutti. Arriva l’inaspettata reazione dopo l’annuncio della separazione di mamma Ilary e papà Francesco. I fan sono rimasti a bocca aperta.

Cristian Totti fa parlare di sé

Nato il 6 novembre 2005, Cristian Totti è il primogenito di Ilary Blasi, la famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi, nonché volto noto del piccolo schermo e di Francesco Totti, ex calciatore della Roma e sportivo tra i più amati d’Italia e del mondo.

I figli della (ormai ex) coppia più discussa del mondo artistico italiano, sono sempre stati tutelati dalla famiglia e hanno mantenuto un profilo piuttosto basso. Anche se sono eredi di due vipponi, tra i più conosciuti d’Italia, soprattutto Cristian ha fatto parlare poco di sé, almeno fino ad ora.

Lui, che sta seguendo le orme del padre e spera in futuro di diventare un calciatore famoso proprio come Francesco, ha spiazzato però tutti. Dopo il divorzio clamoroso dei genitori, spunta l’inattesa reazione che lascia i fan senza parole. Avete visto che cosa ha combinato il figlio di Francesco Totti? Da non crederci.

Il figlio di Totti e Blasi sconvolge i social

Cristian Totti lascia tutti senza parole. Dopo l’annuncio del divorzio dei suoi genitori, ha stupito la sua reazione. Che cosa ha combinato il figlio di una delle ormai ex coppie più famose d’Italia? Semplicemente nulla, ha continuato a vivere la sua vita come se nulla fosse successo.

Sembra che il caos mediatico che ha travolto mamma Ilary e papà Francesco, non lo abbia sfiorato minimamente, almeno all’apparenza. Il giovane continua la sua vita da adolescente lasciandosi scivolare, e per fortuna, aggiungiamo, commenti e critiche, allontanandosi così dal tornado social che ha invaso la sua vita e che si è abbattuto sulla sua famiglia.

Lui, che ha un profilo social non privato con zero post pubblicati, ha caricato però delle storie in evidenza nelle quali fino a una settimana fa, giorno in cui i suoi genitori hanno annunciato con un comunicato stampa la fine del loro matrimonio, era al mare in compagnia della sua fidanzata, una bellissima mora di nome Melissa.

Dunque Cristian ha continuato a vivere tranquillamente senza lasciarsi coinvolgere in questo putiferio social e mediatico che sta ferendo tante persone. Al momento, Totti Junior si trova a Zanzibar insieme alla mamma, alle sorella Chanel e Isabel e alla zia Silvia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo il comunicato bomba, ha deciso di fare le valigie e volare in un continente lontano, l’Africa, per staccare la spina e dimenticarsi di tutto e tutti.

Francesco Totti invece continua a rimanere nel silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna foto compromettente, nessuno scatto polemico. I due ex coniugi stanno affrontando la situazione in maniera completamente diversa.

Ilary si mostra quotidianamente su Instagram condividendo con i suoi seguitori i momenti di questa vacanza-rinascita in Africa. Totti invece ha fatto perdere le tracce di sé. A stupire però è la reazione dei figli. Anche Chanel non pubblica contenuti social mentre Cristian continua a vivere normalmente come se il divorzio dei famosi genitori non lo avesse sfiorato minimamente.

Il pubblico è rimasto sorpreso da questa reazione del giovane. Che si tratti forse semplicemente di uno scudo per proteggersi dal caos mediatico che ha travolto lui e la sua famiglia?