Blatte in bagno d’estate, come eliminarle in modo sicuro ed efficace: le fai tutte fuori in 2 minuti

Blatte o scarafaggi in bagno d’estate: come eliminarle in modo sicuro ed efficace. Si possono fare fuori in due minuti.

Durante la stagione estiva è facile vedere le blatte spostarsi velocemente sul pavimento della cucina o del bagno. È soprattutto di notte che gli scarafaggi si spostano rapidamente per andarsi ad annidare sotto il frigorifero o il mobile. Le blatte accedono ai vari ambienti risalendo le fessure o le intercapedini dalla fognatura oppure dalle crepe nei muri. Gli scarafaggi si nascondono in ambienti freschi (magazzini, garage, soffitte) o in ambienti umidi (cucine, bagni). Gli avvistamenti di blatte sono il primo segnale della presenza di questi insetti.

Blatte in bagno d’estate: quali sono i rischi per la salute umana?

Le blatte di nutrono di materia organica presente negli ambienti: alimenti, bevande, urine, materiale fecale e altre blatte vive o morte. Se vengono a contatto con le blatte, gli alimenti e le bevande contaminate possono essere pericolosi per l’organismo umano, se ingeriti.

Il contatto con le feci e le urine può essere veicolo di trasmissione di agenti patogeni (batteri e virus). Gli agenti patogeni possono trasmettere dissenteria, tifo, asma, epatite A, colera, infezioni uro-genitali e poliomielite.

Blatte in bagno d’estate: come eliminarle in modo sicuro ed efficace?

Oltre a rivolgersi ad un esperto o ad una ditta specializzata nella disinfestazione, è possibile ricorrere a validi ed efficaci rimedi naturali. Molto spesso ricorriamo all’utilizzo di insetticidi, che possono essere nocivi per la salute dell’uomo e degli animali domestici.

Tra i validi rimedi naturali che consentono di dire addio alle blatte in bagno in estate ci sono i seguenti:

mettere delle foglie di alloro sul pavimento in bagno, vicino ai sanitari e all’interno dei mobiletti per allontanare le blatte, che non sopportano l’odore di questa pianta aromatica,

sul pavimento in bagno, vicino ai sanitari e all’interno dei mobiletti per allontanare le blatte, che non sopportano l’odore di questa pianta aromatica, mettere una miscela di zucchero e di bicarbonato di sodio sul pavimento del bagno. Le blatte saranno attirate dal sapore zuccherino della miscela, ma non appena si nutriranno della stessa, il bicarbonato di sodio cagionerà caos interno,

sul pavimento del bagno. Le blatte saranno attirate dal sapore zuccherino della miscela, ma non appena si nutriranno della stessa, il bicarbonato di sodio cagionerà caos interno, mettere una miscela di cipolla e di acido borico in bagno. Basta creare una pasta utilizzando farina, acqua, cipolla e acido borico in polvere. L’acido borico allontanerà le blatte dal bagno. Si consiglia di tenere lontani gli animali domestici dal momento che tale miscela può risultare tossica.

Ecco i sani e validi rimedi naturali per dire addio alle blatte in bagno durante la stagione estiva.