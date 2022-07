By

Due persone sono entrate in un bar a Tivoli, in provincia di Roma e hanno iniziato una sparatoria ferendo un 24enne.

Il ragazzo non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite a una gamba.

Sparatoria a Tivoli

Ci troviamo in un bar a Tivoli, dove intorno alle 4 di notte due ragazzi sono entrati disturbando i clienti. Poi hanno estratto una pistole e hanno iniziato a sparare diversi colpi.

Un ragazzo di 24 anni è stato colpito a una gamba e ora è in condizioni gravi, tuttavia non è in pericolo di vita.

Per quanto riguarda i due aggressori, sono fuggiti a bordo di uno scooter e per ora non sono ancora stati rintracciati.

Il bar si trova in Via Tiburtina e i ragazzi, ancora da identificare, sono entrati dopo le 4 di notte dando fastidio alla clientela, per poi iniziare a sparare creando il panico generale e le urla dei presenti.

La polizia indaga su questa vicenda avvolta dal mistero, infatti non si conoscono le cause di tale gesto e per ricostruire quanto avvenuto, gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere.

Anche i presenti stanno rilasciando le loro dichiarazioni alle forze dell’ordine mentre per quanto riguarda il ragazzo ferito, verrà ascoltato quando le sue condizioni saranno stabili.

Non è chiaro al momento se la vittima li conoscesse oppure se abbiano sparato a caso, per fortuna senza causare altri feriti.

La vittima è stata soccorsa prontamente dal 118 e trasportata in ospedale, si tratta di un marocchino che in seguito deporrà la sua versione.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno sequestrato il bar per effettuare i rilievi del caso e oltre ad ascoltare i dipendenti del bar e coloro che erano presenti e che per fortuna sono rimasti illesi, si stanno concentrando anche sulle telecamere della zona.

L’obiettivo è quello di ricostruire i momenti prima dell’aggressione e cercare di capire l’identità dei malviventi o per lo meno la targa dello scooter.

Le indagini per ora sono ancora in corso e non si conosce nessun dettaglio sull’identità di queste persone, che hanno sparato almeno 4 colpi ferendo solo il 24enne.

La sparatoria si è svolta all’esterno del locale, seminando il panico generale anche in chi era nella zona e chi abita nelle abitazioni limitrofe.

Mentre continua la caccia all’uomo, è stato dato il via all’operazione straordinaria interforze al ‘alto impatto’, eseguita dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Roma Capitale.

L’obiettivo è quello di intensificare i controlli sul territorio di Roma, in particolare nelle zone dove ci sono i locali della movida e nelle aree dedite allo spaccio di stupefacenti.

Controlli a tappeto anche nelle strutture ricettive, oltre a posti di blocco e ronde per riportare la tranquillità in una città ormai troppo spesso sui notiziari per atti simili a quello successo stanotte a Tivoli.