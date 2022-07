Romina Power, una dei volti più amati e noti del mondo dello spettacolo italiano. Ha una carriera costellata da grandi successi, ma per anni ha attirato l’attenzione per la sua storia d’amore con Albano. Recentemente è stata avvistata con un altro uomo: ecco con chi.

L’estate è arrivata e come tutti, Romina Power si è concessa dei bei giorni di relax al mare con una persona molto importante per lei. Sapete di chi si tratta? E’ un uomo ed è legatissima a lui ed è molto conosciuto, non ci crederete mai.

Purtroppo non sappiamo dove sia in vacanza, la nota cantante è una persona molto riservata, infatti, in tutti questi anni dove è stata al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, non ha mai avuto tregua dai paparazzi o dai fan curiosissimi. Ha sempre cercato di tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, ma scopriamo con chi si trova in vacanza.

La vita privata di Romina Power

Romina Power e Albano Carrisi, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Ancora oggi, dopo anni dalla loro separazione, milioni di fan sperano in un ritorno di fiamma. La donna ha sempre cercato di mantenere la sua privacy lontana dai riflettori.

Ma recentemente, l’abbiamo vista insieme ad un uomo più giovane di lei, che conosciamo benissimo. I due sono legatissimi, ma sapete di chi si tratta? Non ci crederete mai. E’ stata proprio la donna a pubblicare lo scatto insieme a lui: scopriamo di più.

Romina Power al mare proprio con lui | FOTO

Nelle scorse ore, Romina Power è stata avvistata insieme ad un uomo molto famoso. I due hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme in un posto davvero paradisiaco, per loro sono giorni di puro relax. Sapete di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di Yari Carrisi.

Yari Carrisi è il secondogenito di Romina e Albano. Tra lui e sua mamma c’è un bellissimo rapporto e passano molto tempo insieme, da come possiamo notare dalle numerose foto che pubblicano sui social.

Nei giorni scorsi, Romina ha condiviso una foto di suo figlio che fa un salto sulla spiaggia. Dietro di lui possiamo vedere il bellissimo mare cristallino, un luogo spettacolare dove trascorrere una vacanza rilassante. Nella didascalia dell’immagine, Romina ha scritto:

“Che bello stare al mare anche con una sola persona, ma che ti capisce!”.

Una breve frase con delle parole bellissime, che fanno capire l’amore profondo che c’è tra madre e figlio. Come abbiamo detto sin dall’inizio, Romina Power e suo figlio Yari Carrisi, hanno un rapporto meraviglioso.