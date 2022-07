By

Vi ricordate di Roberta Lanfranchi? E’ stata l’ex velina di Striscia la Notizia. Ancora oggi è una bellissima donna, ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma dopo la malattia è completamente scomparsa: scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Roberta Lanfranchi, durante la la fine degli anni ’90 è stata una delle showgirl più amate e seguite. Grazie alla sua partecipazione a Striscia la Notizia, come velina, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, infatti, ancora tantissimi fan non si sono dimenticati di lei.

Lei è stata una ballerina, showgirl e conduttrice, insomma, un’artista a 360 gradi. Ma che fine ha fatto? Roberta è completamente sparita dai riflettori del piccolo schermo, oggi la sua vita è completamente cambiata. Purtroppo, ha affrontato un periodo davvero buio a causa di una terribile malattia: scopriamo di più.

La malattia di Roberta Lanfranchi

Classe 1974, Roberta Lafranchi sin da piccola ha coltivato la sua passione per la danza, diventando poi da grande una ballerina e showgirl di successo. Ha lavorato per trasmissioni importanti, tra cui Fantastica italiana, Paperissima Sprint e tanti altri.

Purtroppo, si è allontanata completamente dal piccolo schermo a causa di una malattia che l’ha segnata per sempre, ovvero, ha sofferto di displasia all’anca destra, proprio per questo, ha portato per anni un divaricatore d’acciaio, molto fastidioso.

Ha sofferto molto per questa patologia che ha da quando era solo una bambina, grazie alla fisioterapia è riuscita a riprendersi, ma verso i 40 anni il dolore è ritornato. Durante un’intervista, ha spiegato:

“Avrei dovuto intervenire ai primi nuovi sintomi, ma non l’ho fatto!”.

Però, oggi Roberta sta meglio, ha cominciato nuovamente a sottoporsi a delle sedute di tecarterapia, fisioterapia e ginnastica posturale. Come vi abbiamo detto, la showgirl è scomparsa dal mondo dello spettacolo, che fine ha fatto? Scopriamo di più.

Che fine ha fatto Roberta Lanfranchi ? La sua vita è completam ente cambiata

Come in molti di voi sapranno, per anni Roberta è stata legata al noto conduttore, Pino Insegno. I due sono convolati a nozze nel 1997 e hanno vissuto una storia d’amore passionale e unica.

Dal loro amore sono nati anche due figli maschi: Matteo e Francesco. Purtroppo, dopo 10 anni di matrimonio i due hanno intrapreso strade diverse e hanno divorziato. La vita di Roberta oggi è completamente cambiata.

Attualmente è una speaker radiofonica, infatti, dal 2013 lavora a RDS, ha fatto anche la doppiatrice di un personaggio de L’Era Glaciale: il mammut Ellie. Ultimamente, l’abbiamo vista a Back to School, Celebrity Bake Off e ha lavorato come inviata a Miss Italia. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposata con Emanuele Del Greco. Dal loro amore è nato il loro unico figlio, Ettore.