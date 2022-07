Rita Dalla Chiesa, scossa dalla terribile perdita: l’addio è straziante | Ha il cuore a pezzi

Rita Dalla Chiesa è addolorata. Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo è in lutto: l’addio è devastante, ha il cuore spezzato. Ecco che cosa è accaduto alla ex presentatrice di Forum. Che terribile dramma.

Rita Dalla Chiesa ha il cuore in mille pezzi. Il terribile lutto l’ha sconvolta e il suo doloroso messaggio social fa commuovere i fan. Che cosa è accaduto alla presentatrice? Scopriamolo.

Rita Dalla Chiesa commuove i social

Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo ma anche ospite fissa di alcune trasmissioni che non vogliono rinunciare alla sua presenza. Elegante e raffinata, dolce, gentile ed empatica, non bastano qualità per descrivere una delle professioniste più affermate della televisione del nostro paese.

Presente in onda da tantissimi anni, ancora oggi è seguita con grande affetto dal pubblico che alla sua presenza non ha intenzione di rinunciare. Proprio lei, nelle scorse ore, ha commosso i social con un messaggio straziante che ha devastato tutti.

Il terribile lutto l’ha sconvolta, è un dolore troppo forte da metabolizzare. Piovono messaggi di cordoglio e abbracci virtuali tutti per lei. Che cosa è successo alla signora della televisione italiana?

Il messaggio social della conduttrice spezza il cuore

Rita Dalla Chiesa è devastata. Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato un post sui suoi social che ha lasciato tutti senza parole. Il terribile lutto che ha invaso la sua vita è troppo grande da sopportare.

La conduttrice più amata d’Italia ha voluto ricordare la morte di Paolo Borsellino, il giudice ucciso 30 anni fa dal male della mafia, qualche giorno dopo la famosa strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone e sua moglie e alcuni agenti della loro scorta.

Il messaggio social della presentatrice è devastante:

“E’ un dolore che non va mai via. Che ti rimane attaccato alla pelle. Che si rinnova nel ricordo di altri dolori, di altre famiglie…”.

Anche suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso a Palermo sempre dalla mafia. Lui, un uomo forte e coraggioso, punto di riferimento per l’arma dei carabinieri, perse la vita per il cancro della società.

Il dolore ogni anno si rinnova come la prima volta per la conduttrice che non può fare a meno di pensare alle vittime della mafia. Il suo post social ha commosso l’Italia. Tantissimi sono i commenti arrivati a suo sostegno e favorevoli, abbracci virtuali e presenze, seppur non fisiche, hanno rianimato e consolato Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice pronta a ritornare in TV

La conduttrice, sempre attiva sui social, condivide spesso pensieri intimi e privati. Da qualche tempo è lontana dal piccolo schermo. L’abbiamo vista solo raramente come ospite in diverse trasmissioni televisive ma da un po’ non ha un programma tutto per sé.

Si mormora però che nuovi progetti professionali siano in arrivo per lei. Molto probabilmente, potrebbe prendere parte all’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini ripartirà a settembre con alcuni dei gieffini già annunciati e chiacchieratissimi che riserveranno sicuramente delle belle sorprese.

Non è ancora confermata la presenza di Rita ma se la notizia dovesse essere veritiera, i fan ne sarebbero felicissimi. La ex conduttrice di Forum è un volto sempre apprezzato e la sua presenza nella casa più spiata d’Italia sarebbe un bene per la trasmissione e perché no, anche per la sua carriera che al momento è in stand-by.