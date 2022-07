Pippo Baudo, uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano. E’ un volto storico del piccolo schermo, apprezzatissimo dal pubblico. Tutti conoscono la sua carriera, ma voi sapete chi è sua figlia? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Non esiste volto più storico di Pippo Baudo. Lui è il personaggio della televisione italiana, che per oltre 50 anni ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con la sua professionalità e simpatia. Senza dubbio ha scritto la storia ed è uno dei conduttori più amati dal pubblico.

Lui è sempre stato un uomo molto riservato, infatti, ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Ma sapete chi è sua figlia? Si chiama Tiziana ed è una donna di successo, davvero bellissima. I due hanno un rapporto molto speciale, si amano tantissimo: conosciamola meglio.

La vita privata di Pippo Baudo

Classe 1936, nato il 7 giugno a Militello In Val di Catania. Pippo Baudo, una carriera costellata da grandi successi. Lo abbiamo visto come conduttore di trasmissioni importanti, come Domenica Ine anche del Festival di Sanremo.

Per anni è entrato nelle case di milioni di italiani attraverso il piccolo schermo e grazie alla sua professionalità ha conquistato tutti. Ha attirato l’attenzione del pubblico, non solo per la sua formidabile carriera, ma anche per la sua vita privata e sentimentale.

La sua prima moglie è stata Angela Lippi. Dal loro amore è nata Tiziana Baudo, nata nel 1970. Ma prima di lei, ha avuto suo figlio Alessandro, nato da una relazione clandestina con Mirella Adinolfi nel 1962.

Oggi Alessandro è un uomo e ha avuto un figlio di nome Sean. Il presentatore, solamente nel 1996 ha riconosciuto suo figlio che ha vissuto per anni in Australia. Proprio recentemente è tornato in Italia per stare vicino al padre 86enne.

Ora che sapete tutto del primogenito di Pippo Baudo, è il momento di scoprire di più su Tiziana Baudo. E’ una donna bellissima e ha seguito le orme di suo padre: conosciamola meglio, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

Chi è Tiziana Baudo, tutto sulla figlia di Pippo Baudo

Tiziana Baudo, recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Quotidiano.net, dove ha parlato del profondo rapporto che c’è tra i suoi genitori, malgrado siano separati da tantissimi anni.

La donna ha vissuto per tanto tempo al fianco di suo padre, perché è stata la sua segretaria e assistente imparando così, tutto sulla carriera di suo padre. E’ una donna in gamba e bellissima.

Dalle foto che circolano in rete, possiamo vedere che è bionda e ha tantissimi tatuaggi. Inoltre, c’è una somiglianza clamorosa con suo padre. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Mirko Mengozzi, dal loro amore sono nati due bellissimi gemelli, nel 2010, di nome Nicholas e Nicole.