Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati e noti della televisione italiana. Della sua importante carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Ad esempio sapete chi è suo figlio? E’ più famoso di lui: conosciamolo meglio.

Paolo Bonolis, non ha bisogno di presentazioni, è uno dei volti più amati e noti del panorama televisivo italiano. Malgrado la sua incredibile notorietà, è un uomo molto riservato, infatti, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Non tutti sanno che il noto presentatore della televisione italiana, ha ben cinque figli, nati da due donne diverse. La loro è una famiglia allargata, oggi il conduttore è sposato con Sonia Bruganelli, opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche lei la conosciamo molto bene, ma avete capito chi è loro figlio? Non ci crederete mai, ma è proprio lui.

La vita privata di Paolo Bonolis

Classe 1961, nato il 14 giugno a Roma. Oggi Paolo Bonolis è un conduttore televisivo e showman italiano di successo. Amatissimo dal pubblico per la sua professionalità, umorismo ed intelligenza. Ha iniziato la sua carriera in televisione con 3, 2, 1… contatto! ed è divenuto noto con la trasmissione, Bim Bum Bam.

Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Paolo Bonolis è attualmente sposato con Sonia Bruganelli, ma in passato è stato sposato per 5 anni, precisamente dal 1983 al 1988, con una famosa psicologa americana, Diane Zoeller.

Dal loro amore sono nati due figli, Stefano e Martina. Oggi i due, hanno rispettivamente 38 e 40 anni. Successivamente il conduttore è stato fidanzato con Laura Freddi, che ha conosciuto nella famosa trasmissione, Non è la Rai.

Dal 1997 è legato con Sonia Bruganelli, nel 2002 i due sono convolati a nozze. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Conoscete il loro secondogenito? Lo abbiamo visto diverse volte in televisione: scopriamo di più.

Chi è Davide? Tutto sul figlio di Paolo Bonolis

Classe 2004, nato il 7 giugno sotto il segno zodiacale del gemelli. Davide è il secondogenito di Sonia e Paolo. Di lui non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è un amante del calcio, infatti, proprio come suo padre, è tifoso dell’Inter.

Davide è molto legato ai suoi genitori come anche a suo fratello Stefano e le sue tre sorelle Martina, Silvia, Adele. Da come possiamo vedere dalle foto che circolano in rete, la loro famiglia allargata, è molto unita.

Il profilo IG di Davide è seguito da oltre 33 mila followers, è una vera e propria star sui social. Di recente lo abbiamo visto nel piccolo schermo, precisamente a Le Iene per fare uno scherzo a sua madre e poi dietro le quinte del Grande Fratello Vip, sempre con Sonia Bruganelli.