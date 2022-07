“Non ce l’ha fatta”, Charlene di Monaco strappata via dai suoi piccoli: che disperazione

Charlene di Monaco ha il cuore distrutto. Proprio lei strappata via dai suoi piccoli. Che dramma senza fine per la Wittstock! Purtroppo non ce l’ha fatta. Ecco che cosa è successo a palazzo reale. Sudditi sconvolti.

Charlene di Monaco strappata via dai piccoli di casa Grimaldi. Grande disperazione per la principessa sudafricana, un dramma di questa portata non si era mai verificato. Che colpo per la sovrana monegasca ma anche per i sudditi del Principato.

Charlene di Monaco ha il cuore devastato

Charlene di Monaco torna ad essere protagonista dei tabloid internazionali. La moglie di Alberto II è di nuovo nell’occhio del ciclone ma a far parlare non sono oggi le sue condizioni di salute ma la sua vita privata.

Fortunatamente la principessa sudafricana si è ripresa alla grande. Dopo il ricovero in Sudafrica nel 2021 per un’infezione che ha rischiato di strapparla alla vita terrena e poi la permanenza nella clinica Les Alpes, per riprendersi da un esaurimento psicofisico, è ritornata con grande gioia dei sudditi, nel Principato.

Il suo popolo l’ha accolta a braccia aperte e sebbene ultimamente la sudafricana si sia mostrata sorridente e complice insieme al marito, in realtà nasconde un segreto torbido. Viene fuori tutta la verità: proprio lei strappata via dai suoi piccolini. Che dramma per la principessa.

Jacques e Gabriella separati dalla mamma

Charlene di Monaco avrebbe perso i suoi piccolini. La principessa sudafricana strappata via dai gemellini Jacques e Gabriella. Che cosa sta succedendo a palazzo Grimaldi? Come fa sapere il settimanale francese Voici, le cose tra i sovrani monegaschi non andrebbero a gonfie vele.

I due sarebbero sul punto di porre fine per sempre al loro matrimonio. Come è possibile dunque che ultimamente siano stati visti insieme, complici e sorridenti, addirittura a scambiarsi baci e abbracci? Secondo il settimanale francese si tratterebbe di nient’altro che di una messa in scena a favore dei mass media.

Charlene e Alberto avrebbero stretto un accordo in base al quale la bella sudafricana ha l’obbligo di mostrarsi ad alcuni eventi in compagnia del sovrano monegasco. Che cosa ha ottenuto in cambio? La libertà ma a caro prezzo.

Si mormora che la principessa a breve si trasferirà a Ginevra ma nell’accordo privato stipulato con Alberto, c’è un clausola particolare e dolorosa: le valigie le dovrà fare da sola e dovrà rinunciare ai suoi figli.

Jacques e Gabriella rimarranno infatti a palazzo reale. Loro, che sono considerati patrimonio del Principato ed eredità della corona monegasca, dovranno rimanere con papà Alberto.

Che grande dramma per la principessa che per i suoi figli darebbe la vita. Secondo alcune indiscrezioni, Charlene potrebbe vedere i due bambini soltanto in talune occasioni come i fine settimana o le festività

La principessa sudafricana non è pronta a separarsi dai suoi figli. Loro, che sono la sua ragione di vita, possono essere a lei sottratti, così all’improvviso, da un momento all’altro. Non è un caso che in molti scatti pubblici, Charlene abbia sempre gli occhi tristi e abbracci i suoi figli proprio come se le sue braccia lì stessero stringendo per l’ultima volta. Questo è davvero un dramma devastante per la principessa che per il suo bene è costretta a rinunciare ai suoi gioielli più preziosi.