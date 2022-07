Lavatrice, cambia temperatura: con questa risparmi un sacco in bolletta | Lo sanno in pochi

Ecco perché cambiando la temperatura della tua lavatrice potrai risparmiare una montagna di soldi, nessuno lo sapeva davvero.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i consumi della lavatrice e come potreste ridurli esponenzialmente, semplicemente cambiando la temperatura di questo usatissimo elettrodomestico.

Quanto consuma una lavatrice

Quando parliamo dell’efficienza di una lavatrice e osserviamo il suo consumo di elettricità, dobbiamo tenere conto del costo dell’elettricità che ogni ciclo comporta e di quanti chili di carico possiamo lavare per quel consumo.

All’interno di ogni catalogo puoi trovare modelli super efficienti di lavatrici, come quelle con una capacità di 10 kg con etichetta energetica A o B. Questi modelli, ad esempio, hanno un consumo stimato di 512 kWh, che si traduce in soli 87 € all’anno!

Se guardiamo ad altre lavatrici più economiche con un’etichetta energetica simile, possiamo scegliere alcuni modelli con un carico fino a 9 kg ed efficienza di tipo C. Questi tipi di lavatrici hanno un consumo medio di 673 kWh e rappresenterebbero un costo economico di circa 114 euro all’anno.

Se ci fermiamo a quanti litri di acqua consuma una lavatrice, dobbiamo cercare soluzioni efficienti come i modelli con il sistema ActiveWater e la tecnologia i-DOS.

Il sistema ActiveWater utilizza l’acqua in proporzione al carico, anche in funzione del tipo di tessuto, garantendo un consumo d’acqua ottimale per la lavatrice in ogni ciclo.

La tecnologia autodosante intelligente i-DOS delle lavatrici, invece, è in grado di dosare automaticamente il detersivo e l’ammorbidente in base al carico di biancheria, al grado di sporco dei capi e anche al tipo di tessuto.

In questo modo non si risparmia solo il prodotto, ma si regola anche il consumo di acqua della lavatrice , effettuando solo i risciacqui necessari. Tanto che le lavatrici i-DOS possono risparmiare oltre 10 litri di acqua per ciclo e fino al 38% di detersivo. In termini monetari, si traduce in un 30% in meno di bollette di luce e acqua.

Sapete che potete risparmiare tanti soldi in bolletta cambiando semplicemente la temperatura della lavatrice? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprirlo!

Ecco perché dovresti cambiarle temperatura

Non tutti lo sanno, ma esiste un modo tra i più efficienti che ci permette di risparmiare il costo della lavatrice in bolletta.

Per ridurre il suo consumo, non dobbiamo fare altro che cambiare la sua temperatura.

In particolare, bisognerebbe sempre scegliere i lavaggi eco per i nostri capi, che ci permettono di diminuire addirittura del 40% il costo dell’energia.

Molto importante è mantenersi sulle temperatura basse, ad esempio quelle che si aggirano intorno ai 30 gradi.

E voi conoscevate questo metodo per risparmiare in bolletta? Lo usavate già e lo trovate utile? Continuerete a usarlo in futuro? Fatecelo sapere!