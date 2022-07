Ilary Blasi, clamoroso colpo di scena: dopo il divorzio “gli ha detto sì” | Ora è tutta per lui

Ilary Blasi, arriva il colpo di scena inaspettato che lascia tutti senza parole. Dopo il divorzio da Totti gli ha detto di sì, il suo cuore ora è solo e soltanto per lui. E chi l’avrebbe mai pensato?

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi non si nasconde e arriva la notizia che fa strabuzzare gli occhi ai suoi tantissimi fan: lei ha detto di sì, ha deciso di non voler rinunciare proprio a lui.

Colpo di scena per Ilary Blasi

Ilary Blasi è da qualche giorno tra le protagoniste più chiacchierate e discusse dei gossip. Dopo l’inaspettato comunicato Ansa nel quale ha annunciato la separazione dall’ormai quasi ex marito, Francesco Totti, non si smette di parlare di lei e della sua famiglia.

Mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata in Africa con i suoi figli per staccare la spina e lasciarsi alle spalle lo scandalo mediatico dalla risonanza incredibile che ha suscitato la fine del suo matrimonio con lo sportivo, Francesco Totti invece, si nasconde dietro il silenzio e fa perdere le tracce di sé.

Proprio su Ilary Blasi c’è una notizia che ha lasciato tutti davvero interdetti. Arriva il colpo di scena inaspettato, lei ha deciso: dopo il divorzio da Totti ha detto di sì a lui, il suo cuore appartiene a un altro uomo e lo conosciamo benissimo. Lui è famosissimo.

Ora la conduttrice è tutta per lui

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi non rinuncia alla presenza di un altro uomo nella sua vita. Stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi. Ebbene sì, la presentatrice più famosa di Italia, ha deciso di dire di sì al dirigente della rete del Biscione: sarà nuovamente lei la conduttrice dell’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Dagospia, la Blasi avrebbe già firmato il nuovo contratto da cifre astronomiche con Mediaset. Quindi, a partire dalla prossima stagione televisiva, l’Isola dei famosi che è stata nuovamente riconfermata nei palinsesti Mediaset, vedrà al suo timone ancora una volta la ormai ex signora Totti.

Dunque, dopo l’addio allo sportivo, arriva l’unione con la Mediaset. La Blasi ha intenzione di gettarsi a capofitto sul lavoro cercando di dimenticare questo periodo duro e burrascoso che la sta travolgendo come un tornado.

Mentre si trova in Africa, ha deciso di condividere con i suoi tantissimi seguitori la sua rinascita, nel suo viaggio di ripresa si sta riscoprendo una persona nuova e ritornerà sicuramente in Italia carica più di prima, pronta ad affrontare tutto e tutti.

Francesco Totti scompare dal web

Francesco Totti invece non sappiamo che fine abbia fatto. Sui suoi social tutto tace. Solo nelle scorse ore ha pubblicato una unica Instagram story nella quale pubblicizzava una macchina elettrica.

Tuttavia anche per lui sembra che ci siano in corso delle novità professionali di non poco conto. Sempre con secondo quanto riporta il portale Dagospia, la Rai vorrebbe l’ex capitano della Roma per i mondiali del Qatar e Alessandra De Stefano, direttrice di Rai sport, starebbe già facendo di tutto per averlo con sé e ha iniziato il serrato corteggiamento.

Totti accetterà o deciderà di prendersi una pausa da tutto e tutti per riflettere su quanto gli sta capitando? Intanto la separazione di una delle coppie più belle del piccolo schermo non è stata ancora digerita da nessuno: è arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della fine di un amore che tutti credevano eterno.