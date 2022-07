Francesco Totti, la mamma senza freni con Ilary: l’inaspettata reazione fa rabbrividire

Ormai non si parla d’altro, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è il gossip del momento. Dopo vent’anni di puro amore, i due hanno deciso di dirsi addio. Ma cosa ne penserà la madre dell’ex Capitano? La sua sconvolgente reazione.

Già a settembre 2021 si vociferava della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Quando al 45esimo compleanno del Capitano, Ilary Blasi non gli ha fatto gli auguri sui social, come ha sempre fatto. I sospetti si sono sempre di più intensificati, quando a dicembre, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha fatto un viaggio in Lapponia senza il suo storico compagno di vita.

Ma insieme a lei, c’era Luca Tommassini, il noto coreografo conosciuto in tutto il mondo. Quest’ultimo è piuttosto noto al mondo dei gossip, dato che il suo nome è stato legato più volte alla crisi della storica coppia. Dopo mesi è arrivata la smentita da parte dei due, con un video di Francesco Totti.

Non è stato facile per loro dirsi addio, dato che hanno sempre avuto milioni di occhi puntati. Hanno cercato di proteggere la loro privacy il più possibile, ma alla fine l’annuncio della loro separazione è arrivato. In molti si sono chiesti, come avrà reagito la madre di Totti? scopriamo di più.

Chi è Fiorella? Tutto sulla madre di Francesco Totti

Fiorella, la mamma dell’ex Capitano della Roma. Malgrado la popolarità di suo figlio, è sempre rimasta una donna umile. Purtroppo, nel 2020 ha vissuto uno dei momenti più tristi della sua vita, ovvero la perdita di suo marito Enzo per via del Coronavirus. Dal loro amore sono nati due figli: Francesco e Riccardo.

Ha sei nipoti, ed è legatissima alla sua famiglia. La somiglianza tra l’ex Capitano della Roma e sua madre è davvero clamorosa. Ultimamente, il 45enne è al centro dei gossip, per via della separazione con Ilary Blasi. Cosa ne penserà la signora Fiorella? Scopriamo di più.

La mamma di Totti ai ferri corti con Ilary Blasi

Il portale di Roberto D’Agostino, ha riportato una vecchia indiscrezione che riguarda proprio la mamma di Francesco Totti. Stando alle parole della nota rivista di gossip, tra suocera e nuora, non c’è mai stato un ottimo rapporto. Dagospia ha raccontato:

“Le mamme capiscono sempre tutto – Fiorella, la mamma di Totti, quando Francesco si mise con Ilary disse al figlio: ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?'”

Una frase che non è affatto passata inosservata. Anche se dalle foto scattate dai paparazzi, si vede tutt’altro. Le due donne sono state immortalate al mare mentre chiacchieravano e dalle loro espressione, non si è mai percepita tutta questa “antipatia” di cui si è parlato tanto.