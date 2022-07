Carolina di Monaco, scandalo a palazzo reale: sono arrivati alle mani | Irrompe la polizia

Carolina di Monaco come non l’avete mai vista. Scandalo a palazzo reale, loro sono arrivati alle mani. La polizia costretta ad intervenire. Ecco che cosa è successo nella famiglia più famosa del Principato.

La famiglia Grimaldi non trova un attimo di pace ma soprattutto Carolina di Monaco che è nell’occhio del ciclone: loro sono arrivati ad alzare mani. La polizia irrompe per ripristinare la situazione. Che scalpore per la Royal Family monegasca!

Carolina di Monaco fuori di sé

La famiglia Grimaldi di nuovo obiettivo dei mass media internazionali. Si torna a parlare per l’ennesima volta dei componenti di una delle famiglie più famose del mondo, i Grimaldi. Che cosa hanno combinato questa volta i rappresentanti del Principato più chiacchierato del mondo?

A essere coinvolta in una situazione imbarazzante è Carolina di Monaco. La sorella di Alberto II di Stéphanie di Monaco, ancora tutt’oggi è considerata come il punto di riferimento dei suoi fratelli ma soprattutto il pilastro della monarchia monegasca.

Lei, sempre retta e corretta, senza grilli per la testa, è un orgoglio per sudditi. Eppure, si ritrova oggi in una situazione che ha gettato vergogna sulla famiglia reale. Che cosa è accaduto? Ve lo diciamo noi.

Scoppia la rissa, la polizia costretta a intervenire

Carolina di Monaco si trova coinvolta indirettamente in un episodio senza precedenti che ha gettato vergogna sulla famiglia reale. I suoi figli protagonisti di scandali mai verificatisi in un nobile casato come il loro. Ad essere in particolare al centro dell’attenzione è suo figlio Pierre Casiraghi.

I figli di Carolina di Monaco sono sempre stati sempre al centro dell’attenzione e considerati tra i reali più discoli e ribelli, proprio come mamma Carolina che in passato, ai suoi genitori ha dato filo da torcere.

Più precisamente, è stato il suo terzogenito a lasciare tutti a bocca aperta. I settimanali francesi hanno riportato la notizia (che solo ora viene fuori), di Pierre coinvolto, qualche tempo fa, in una rissa fuori una discoteca.

Il giovane rampollo monegasco sarebbe stato ferito con dei pezzi di vetro e portato in un vicino ospedale per sottoporsi a degli accertamenti più accurati. La polizia costretta a intervenire fuori il locale per sedare la rissa scoppiata tra Pierre e degli sconosciuti.

Questa notizia non è la sola che ha fatto disperare mamma Carolina. Qualche tempo fa, anche Charlotte è stata bersaglio dei mass media per il suo comportamento poco consono a una reale: la principessa fu fotografata fuori da un locale completamente ubriaca.

Diciamo che i due rampolli stanno mettendo davvero a dura prova la pazienza di mamma Carolina che ha sempre cercato di tenere a bada il carattere ribelle dei suoi eredi che in più occasioni si sono rifiutati di seguire le regole troppo ferree di corte.

Carolina è un modello per il Principato e per la famiglia Grimaldi e pretende che anche i suoi figli siano sulla bocca di tutti ma non per risse ed eventi scandalosi come quelli sopra descritti.