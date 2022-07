By

Albano Carrisi, uno dei cantanti più amati e noti del mondo dello spettacolo italiano. Apprezzatissimo e conosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero. Ma sapete chi è suo fratello? Sicuramente saprete già chi è, è famosissimo: scopriamo di più.

Al Bano Carrisi, non ha bisogno di presentazioni. E’ impossibile non amarlo, è uno dei cantanti più conosciuti di sempre. La sua profonda voce ha fatto sognare diverse generazioni. Lui è conosciutissimo non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero.

Con i suoi brani ha scritto la storia della musica italiana. Sappiamo tutti chi è, la sua carriera è costellata da grandi successi, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Lui è sempre stato un uomo molto riservato. Però, sapete chi è suo fratello? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lui. E’ davvero conosciuto, più dell’ex marito di Romina Power: scopriamo di più.

La famiglia di Albano Carrisi

Non tutti sanno che la famiglia Carrisi è composta da due grandi artisti: Albano e suo fratello Franco. I due, sono nati dall’amore tra Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino, agricoltori di successo del Salento, precisamente di Cellino San Marco.

Nel suo piccolo paese, il noto cantautore ha addirittura realizzato la grande Tenuta Carrisi, circondata da un bellissimo paesaggio. All’interno della Tenuta c’è un ristorante, un albergo e anche la sua casa.

Per Al Bano, la sua famiglia è sempre stato un punto di riferimento importantissimo. Soprattutto suo fratello Franco, anche lui appassionato di musica, infatti, entrambi svolgono lo stesso mestiere: conosciamolo meglio.

Chi è Franco Carrisi? Tutto sul fratello di Albano

Classe 1947, Franco Carrisi è il fratello minore di Albano, tra i due ci sono quattro anni di differenza. Come vi abbiamo anticipato, anche lui è un grande appassionato di musica, infatti, ha provato ad entrare in questo mondo. Purtroppo, non ha riscosso lo stesso successo di suo fratello.

Franco, da giovanissimo si è trasferito a Milano, per coltivare la sua passione per il canto. Il suo nome d’arte è Kocis e negli anni ’6 era molto conosciuto. Ha debuttato nel piccolo schermo, precisamente nella trasmissione condotta da Pippo Baudo, Settevoci.

Un talento incredibile, che ha sempre dimostrato sin da ragazzo. Addirittura era riuscito ad ottenere un contratto discografico con l’etichetta EMI. Inoltre, agli inizi degli anni ‘70 ha conquistato tutti con il suo brano “Per te dolce amore”, che ha anche portato al noto concorso, Un disco per l’estate.

E’ ritornato con la canzone “Sera d’agosto”, ma dopo pochi anni ha completamente abbandonato le scene, invece, suo fratello Albano, all’epoca era riuscito a raggiungere un successo davvero spaziale.