Sono arrivate delle segnalazioni in merito alla scomparsa di Adriano Pacifico, dopo la denuncia disperata della mamma. Una in particolare è al vaglio delle forze dell’ordine.

Sembra che qualcuno lo abbia visto e abbia avvisato un giornale della Provenza, riferendo che il giovane sarebbe senza soldi.

La scomparsa di Adriano Pacifico

Alcuni giorni fa si leggeva sul web della scomparsa di un 32enne di nome Adriano Pacifico, il quale aveva un grande sogno: arrivare a Santiago. Per farlo era partito da Bastiglia, il suo paese in provincia di Modena, con la bici e le ultime notizie erano giunte alla famiglia quando era arrivato a Tolone.

Gli ultimi prelievi con il bancomat hanno dimostrato che si trovava in Francia e anche l’ultimo contatto con la madre, tuttavia aveva riferito che il suo cellulare si era rotto e per chiamarla ne aveva chiesto uno in prestito a un uomo.

Lo stesso uomo verso cui la madre ha avuto fin da subito diversi sospetti, infatti dal momento della videochiamata, Adriano scompare.

Da quel momento si sono susseguite informazioni contraddittore da parte dell’uomo, infatti non si capisce se il ragazzo sia solo o no, quel che è certo e che la donna ha smosso mari e monti per trovare il suo ragazzo, di cui non si hanno notizie da lunedì.

Grazia Mansueto, la mamma di Adriano, si era recata in Francia per provare a cercarlo autonomamente ma senza successo, tuttavia aveva intenzione di tornare lì perché è determinata a riportarlo a casa, addirittura quando era in territorio francese nei luoghi dove era stato suo figlio, era sicura di percepirlo mentre ora a casa, ha la sensazione di averlo abbandonato.

Dopo varie indagini dei Carabinieri e della Farnesina, ora una pista potrebbe essere quella giusta.

La testimonianza

La polizia francese ha avuto alcune segnalazioni ma nessuna si è rivelata seria come l’ultima, giunta a un giornale della Provenza, la quale indicherebbe la presenza di Adriano Pacifico in Francia venerdì scorso, in particolare nella città di Evenos.

Stando alla segnalazione, riportata anche da diverse testate francesi, Adriano si trovava presso una stazione di servizio e venerdì si lamentava di aver finito i soldi, tanto che si era ridotto a elemosinare soldi e sigarette.

Pacifico si trovava a Evenos e un dipendente del panificio Le Moulin d’Ivaldi, inizialmente dubbioso, è ora certo di averlo visto e ha confermato questa tesi dopo aver visto la sua immagine sui giornali, tuttavia non sa aggiungere altri dettagli, solo la presenza della sua bici con i bagagli e la bandiera italiana.