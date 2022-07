Addio vermi nella spazzatura, ti basta un cucchiaio di questo amatissimo ingrediente

By

Ecco che vi mostriamo come liberarvi definitivamente dai vermi che popolano la vostra pattumiera. Nessuno conosceva questo metodo.

Continuate a leggere per scoprire qual è l’amatissimo ingrediente di cui bastano pochi cucchiai per eliminare definitivamente gli insetti dalla vostra spazzatura.

Come mantenere curata la pattumiera di casa

Una delle soluzioni per mantenere la vostra pattumiera pulita è quella di fare la raccolta differenziata. In questo modo, l’unica spazzatura che dovrete gestire sarà quella dell’umido.

Per fare la raccolta differenziata dovrete acquistare differenti contenitori e dividerli in questo modo:

1. Contenitore grigio, arancione o “resti”: serve per depositare rifiuti organici, oltre a quelli che non devono essere gettati negli altri contenitori e che non si possono portare ad un Clean Point, come rottami elettrici (microonde, lavaggi macchine, cucine) e rifiuti elettronici (vecchi computer, cellulari obsoleti, batterie, ecc.).

2. Contenitore giallo: per contenitori in plastica e alluminio come bottiglie, tubi, borse, bicchieri di plastica, ecc.

3. Contenitore verde: bottiglie di vetro e barattoli per conserve o barattoli per alimenti; è vietato lanciare lampadine, specchi, ceramiche o stoviglie, che devono essere gettate nel Clean Point o nel contenitore dell’organico.

4. Contenitore blu: carta e cartone, ma senza graffette, plastica o sporco. Qui dovresti buttare etichette, riviste, giornali, quaderni, scatole di cereali (senza la plastica all’interno), sacchetti di carta o simili.

5. Contenitore marrone o arancione: in alcune città svolge la funzione di contenitore organico, ma in altre viene utilizzato per depositare rifiuti che devono essere conferiti a un Clean Point.

La raccolta differenziata, però, da sola non basta. E’ per questo che vi sveliamo un metodo definitivo per mantenere la spazzatura pulita.

Sì, esiste un rimedio incredibile che vi aiuterà anche di liberarvi dai vermi che la popolano. Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta!

Ecco il rimedio definitivo per liberarvi dai vermi

Non tutti lo sanno, ma uno dei metodi definitivi per evitare che la pattumiera sia invasa dai vermi è quello di inserire un ingrediente che usiamo tutti i giorni.

L’importante è lavare il bidone dell’umido almeno una volta alla settimana, per evitare che si accumulino residui di cibo.

Dopodiché, ciò che dovrete fare è lasciarlo asciugare a aggiungere una sostanza solida, ma facilmente scioglibile, strausata.

Stiamo parlando naturalmente del sale da cucina! Versatene moltissimo, in modo da create uno strato spesso, e aggiungete ora la busta.

Il sale si occuperà in autonomia di assorbire tutti i fluidi che scivolano dalla busta e impedirà, quindi, che la decomposizione porti alla comparsa dei vermi.

Così nessun insetto troverà un habitat ideale per riprodursi e la vostra pattumiera si manterrà sempre pulita!

E voi conoscevate questo rimedio incredibile? Lo userete in futuro? Fatecelo sapere!