Sebastien Haller ha una grave malattia: la triste scoperta

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, ha scoperto, mentre era in ritiro con la sua squadra in Svizzera, di avere un tumore ai testicoli. E così ha deciso di tornare in Germania per farsi curare adeguatamente.

L’attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, dopo una stagione calcistica a dir poco eccellente, ha scoperto tristemente di essere malato. Mentre era in raduno in Svizzera con la sua squadra, si è sentito poco bene e, dopo aver fatto diversi esami, ha ricevuto la triste diagnosi: ha un tumore ai testicoli.

Sebastien Haller ha un tumore

L’attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, acquistato in estate dall’Ajax, ha scoperto di avere un serio problema di salute.

Mentre era in ritiro in Svizzera, a Bad Ragaz, la notizia che lo ha costretto a tornare in Germania: ha scoperto di avere un tumore ai testicoli.

Classe ’94, Haller, considerato il sostituto designato di Erling Haaland, ormai nuovo giocatore del Manchester City, arriva da una stagione calcistica fenomenale.

Ha segnato all’Ajax 34 goal in 43 partite, di cui 11 in Champions League. E sono state proprio le sue performance in campo a convincere il Borussia Dortmund ad accoglierlo nel suo team.

Sappiamo quindi che con la squadra tedesca ha firmato un contratto quadriennale da 31 milioni di euro.

Dopo tutti questi grandi successi poi all’improvviso la dura scoperta dalla malattia. Ecco cos’è accaduto.

La dura scoperta

Tutto ha avuto inizio in ritiro. Haller, dopo l’allenamento di lunedì mattina, aveva già ammesso di non sentirsi bene.

Da lì, una serie di esami intensivi che hanno portato alla dura scoperta: il giocatore ha un tumore ai testicoli.

Così dopo la diagnosi ha deciso di tornare subito in Germania e lì farà ulteriori esami presso un centro medico specializzato.

Il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl ha dichiarato: “Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e spera di poterlo riabbracciare presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile”.

Queste per adesso sono state le uniche dichiarazioni rilasciate dal club, che ha chiesto esplicitamente che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte troppe domande.

Adesso cosa accadrà comunque alla squadra? Probabilmente mentre Sebastien Haller riceverà le cure necessarie, il Borussia Dortmund cercherà un sostituto, in attesa che guarisca. Questa però non è una notizia ufficiale, quindi resteremo in attesa di nuovi sviluppi.