“Se n’è andata”, l’improvvisa perdita lacera il cuore dei sudditi: i piccoli di casa distrutti

Brutte notizie dal Regno Unito, lei se n’è andata per sempre. Arriva l’improvvisa morte di una delle persone più importanti della famiglia reale. I piccoli di casa sono distrutti e anche il cuore dei sudditi è in mille pezzi.

Lutto in Inghilterra, il cuore dei sudditi è spezzato

Buckingham Palace e Windsor Castle diventano nuovamente teatro di drammi e tragedie. Purtroppo il 2022 non è stato l’anno migliore per una delle famiglie reali più chiacchierate e conosciute del mondo.

La Regina Elisabetta e i suoi familiari hanno dovuto far fronte a problemi di diversa natura. Innanzitutto, la sovrana inglese sta affrontando alcuni disturbi di mobilità che le impediscono di essere al 100% energica e in buone condizioni di salute.

Il Principe Carlo si è lasciato travolgere dalle pressioni sociali e come racconta il settimanale tedesco Das Neue, ha avuto un lieve attacco di cuore. Il principe Andrea continua invece ad imbarazzare la famiglia reale per via dei suoi drammi e accuse di molestie sessuali.

Insomma, non tira buon vento in Inghilterra ed ecco che in mezzo a tante tragedie, ne arriva un’altra, come se non bastasse: lei è morta all’improvviso e la sua perdita ha spezzato il cuore dei sudditi e dei piccoli della casa reale.

Se n’è andata all’improvviso: è morta proprio lei, i piccoli di casa Windsor sconvolti

Brutte notizie dal Regno Unito, proprio lei è spirata all’improvviso, con grande sorpresa di tutti. Stiamo parlando di Christine Hill, la ostetrica nonché una delle migliori amiche e confidente di Kate Middleton.

La donna è morta a 74 anni per ragioni che non sono ancora oggi conosciute. Christine Hill è stato un punto di riferimento importante per la duchessa di Cambridge in tutte le sue gravidanze, in particolare in quella del Principe George.

Nel 2013, quando Kate e William erano alla loro prima esperienza come neo genitori, Christine ha impartito loro delle lezioni individuali e private nella sua casa di West London. La sua morte, come fa a sapere un portavoce della famiglia Hill al Daily mail, ha lasciato davvero tutti distrutti:

“Ci mancherà dolorosamente. Il suo comportamento esuberante, divertente e diretto le ha fatto guadagnare molti amici”.

Kate ci è rimasta malissimo, così come anche i suoi figli che hanno avuto modo di conoscerla e di viverla in questi pochi anni di vita. Christine è stata un supporto fondamentale per la duchessa di Cambridge in tutte e tre le gravidanze.

In particolare, la moglie di William, soprattutto con il Principe George, ha sofferto di iperemesi gravidica, forti attacchi di nausea mattutini e di vomito che la obbligarono persino ad un ricovero ospedaliero.

Christine ha sempre ha speso parole bellissime per i duchi di Cambridge e proprio in occasione della nascita del Principe George, in un’intervista al Telegraph, aveva dichiarato:

“I Cambridge saranno una squadra di genitori molto forte. Sono certa che si aiuteranno a vicenda”.

Le sue parole si sono rivelate profetiche. I duchi di Cambridge sono una meravigliosa famiglia. Nonostante tanti problemi che hanno dovuto affrontare come monarchi ma anche come coppia, oggi sono però più forti che mai. L’aiuto che Christine ha dato loro è sicuramente stato fondamentale. Kate e i piccoli hanno il cuore spezzato. Casa Windsor è in lutto.