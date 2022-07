Pasta patate e cozze di Barbieri, il segreto? Un cubetto di ghiaccio: ecco come lo usa!

Pasta patate e cozze da urlo? Con la ricetta e il trucco in cucina dello chef Bruno Barbieri stupirete i commensali!

Un sublime incontro di sapori della terra e sapori del mare, che non potrà non piacere, vi chiederanno la ricetta.

Pasta patate e cozze

Bruno Barbieri lo chef, noto personaggio televisivo e conduttore televisivo italiano nel corso della sua vita ha ricevuto il riconoscimento di 7 stelle Michelin.

Un riconoscimento che rappresenta uno dei maggiori riferimenti nel mondo circa la valutazione sulla qualità di ristoranti, così come di strutture alberghiere e sia a livello nazionale che internazionale.

Lo chef pluristellato, molto attivo sui social condivide alcuni dei suoi segreti per far si che un piatto abbia quella spinta in più, che lo rende unico. In questo articolo si parla di pasta patate e cozze una vera specialità culinaria con il segreto dello chef: un cubetto di ghiaccio! Vediamo dunque in quale fase della preparazione viene inserire questo “trucchetto”, gli ingredienti che occorrono e come procedere per la sua realizzazione.

Ingredienti per 4 persone

240 grammi di ditaloni lisci

3 patate di montagna grandi

500 grammi di cozze

1 mazzo di prezzemolo

una cipolla dorata piccola

1 l di brodo vegetale

1 cubetto di ghiaccio

2 spicchi di aglio

1 foglia di alloro

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione della pasta patate e cozze

Per prima cosa nella preparazione della nostra pasta patate e cozze, dobbiamo occuparci della pulizia delle cozze, che andranno spurgate e pulite. Quindi con una coltello le priviamo del loro bisso, mentre con una spazzolino dalle setole un po’ dure strofiniamo bene il loro guscio. Quindi ci prepariamo in una capiente pentola un filo di olio extravergine di oliva, in cui metteremo uno spicchio di aglio in camicia, un ciuffetto di prezzemolo e mezzo bicchiere di acqua. Quando le cozze incominciano ad aprirsi, ad una d una le estraiamo senza scottarci le mani e iniziamo a sgusciarle per metterle da parte in una ciotola. Tolte tutte le cozze dalla padella, conserviamo il liquido di cottura che dovrà comunque essere filtrato per eliminare qualsiasi impurità ( compreso qualche granello di sabbia) e infine aggiunto a del brodo vegetale che avrete preparato in precedenza. Prediamo le patate e dopo averle lavate e pelate le tagliamo a cubetti da 1 cm circa. Le mettiamo da parte in una ciotola e prendiamo una pentola capiente in cui mettere a imbiondire una piccola cipolla tritata insieme ad una foglia di alloro. Una volta imbiondita la cipolla versiamo le patate precedentemente sbucciate e tagliate a cubetti e uniamo alle patate il brodo vegetale. A questo punto le mettiamo a cuocere per 6 minuti circa. Nel frattempo avremo messo una pentola d’acqua salata per la cottura della pasta. Versiamo i ditaloni lisci ( o altra pasta a scelta) per farli cuocere per una metà del tempo indicato dalla confezione della pasta. Una volta scolata la pasta, questa va versata dove hanno cotto le patate nel brodo vegetale, e portiamo a finire la loro cottura.