Orto e giardino, piante innaffiate SENZA irrigare per un mese intero: tutto a costo zero

Quante volte bisogna innaffiare pomodori, rose o piante aromatiche? La risposta è: dipende. Dipende dalla stagione dell’anno in cui ti trovi, dalla qualità del terreno, dalla quantità di nutrienti che il tuo compost ha.

Ad ogni modo, questi sono due dei trucchi più semplici per sapere se è ora di annaffiare:

La stagione dell’anno. In generale, in estate dovrai annaffiare almeno una volta al giorno (o due volte se abiti in luoghi dove fa molto caldo). In primavera, autunno e inverno dovresti annaffiare un paio di volte a settimana, ma ovviamente non fidarti troppo.

La prova del dito. Ovvero tocca la superficie del terriccio con le dita, se quando li sollevi non hanno attaccato dei granelli di terriccio, significa che il terriccio è troppo asciutto e ne ha bisogno irrigazione.

Un altro consiglio è quello piantare in base alle esigenze di irrigazione, infatti per ingenuità molti commettono l’errore di non pianificare bene i loro raccolti e mettono pomodori, cipolle, piselli o erbe aromatiche nel primo spazio libero che trovano.