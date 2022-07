“Non è suo figlio”, terremoto a Buckingham: proprio lui perde il titolo | Sbattuto fuori

Terremoto a Buckingham Palace: lui perde il titolo per sempre. Fatto fuori dalla Royal Family e sbattuto lontano dal palazzo reale: “Non è suo figlio”. Che umiliazione per i Windsor.

Buckingham Palace di nuovo al centro dell’attenzione: lui perde il titolo da reale e viene cacciato da palazzo. La Royal Family perde un componente importante del suo entourage. Nuovo scandalo a corte.

Buckingham Palace teatro di un nuovo dramma

Nuovi drammi e scandali direttamente da Buckingham Palace. La Regina Elisabetta e i suoi familiari di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta però, non si parla della monarca e dei suoi problemi di salute, che pur continuano a destare preoccupazione in tutto il mondo, ma di un altro scandalo che promette di far tremare la monarchia e la Royal Family.

Spunta dopo tempo tutta la verità: “Lui non è suo figlio” e pertanto, sarà fatto fuori dalla famiglia reale. Che scandalo! Non si era mai verificata prima d’ora una cosa del genere. I sudditi sono allibiti, la reggenza della monarchia inglese sta andando a rotoli. Ma che cosa è successo di così grave nella famiglia reale? Proprio dalla ridente e meravigliosa Londra, arriva una notizia che lascia davvero senza parole.

Fatto fuori dalla Royal Family, lui perde il suo titolo

Non arrivano buone notizie per uno dei membri più chiacchierati della Royal Family: lui non è suo figlio e pertanto sarà destinato ad essere allontanato dalla casa reale. Stiamo parlando di Andrea di York.

Il duca, terzogenito della Regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, sta attirando le attenzioni per gli scandali che hanno devastato la famiglia reale. Come sapranno i ben formati di gossip sui reali inglesi, il papà di Beatrice e Eugenia è stato accusato di frode allo stato e scandali e reati di natura sessuale oltre che di violenze ai danni di una donna, allora giovani diciassettenne, di nome Virginia Giuffre.

Dopo processi interminabili e aule di tribunali vissute come una seconda casa per lungo tempo, Andrea di York è stato condannato e dovrà rispondere dei suoi reati, in particolare di quelli sessuali, come privato cittadino e non come membro della casa reale inglese.

La Regina Elisabetta, di fronte ad una situazione così vergognosa, si è ritrovata costretta a prendere una drastica decisione: cacciare suo figlio da Buckingham Palace e disconoscerlo. La delusione che Andrea ha procurato alla madre è stata enorme.

La monarca non lo considera più suo figlio e per il bene della nazione e degli altri componenti della Royal Family ha tolto ogni titolo al suo terzogenito. Andrea di York ha perso il titolo di Sua Altezza Reale ed è stato privato anche di cariche militari e onori reali. Insomma, non è più un membro della Royal Family.

Che grande delusione per la nazione. Tutti si tengono alla larga da lui e la sua stessa madre lo ha disconosciuto. Per la Regina Elisabetta, il duca di York non è più suo figlio. La vergogna e l’infamia che ha gettato sulla nazione inglese fanno sì che lui non sia più benvoluto nella casa reale.