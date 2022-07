Jasmine Carrisi, il dolce annuncio a soli 20 anni: papà Albano al settimo cielo

Jasmine Carrisi, arriva il lieto annuncio per la figlia di Loredana e Albano. Nessuno se lo aspettava, i genitori sono al settimo cielo, soprattutto il cantante di Cellino San Marco. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia più chiacchierata e famosa d’Italia.

Lite notizie per la famiglia Carrisi-Lecciso, in particolare per Jasmine! Il dolce annuncio commuove i social. Papà Albano è al settimo cielo.

Jasmine Carrisi, il lieto annuncio emoziona il web

Jasmine Carrisi è la bella figlia di Albano e Loredana Lecciso. La ragazza, poco più che ventenne, si è fatta conoscere non solo per essere figlia d’arte ma anche per il suo talento artistico.

Da sempre appassionata di musica, proprio come il più famoso papà, ha il ritmo che le scorre nelle vene. Purtroppo, la sua entrata nel mondo dello spettacolo è stata abbastanza complicata. La figlia di Albano non è riuscita ancora a trovare il suo spazio in un ambiente, quello artistico, che oggi fa fatica fatica ad accettare tutti.

Protagonista sempre di gossip e pettegolezzi, Jasmine Carrisi torna nuovamente a far parlare di sé. Avete visto che cosa è successo? Arriva inaspettatamente, la lieta notizia che sconvolge tutti. Papà Albano è al settimo cielo, finalmente è successo, nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Albano al settimo cielo per la figlia

Arrivano belle notizie per la famiglia Carrisi-Lecciso e ad essere protagonista di una lieta novella è proprio Jasmine. Che cosa è successo alla figlia del famoso cantante di Cellino San Marco? Non si tratta dell’annuncio di una gravidanza ma di un “figlio artistico” che ha visto la luce e che promette di lanciarla nel mondo della musica: è uscito il nuovo pezzo della giovane Carrisi che ha collaborato con Clementino.

Il singolo, dal titolo “Nessuno mai”, è disponibile sulle piattaforme di streaming e trasmesso dalle radio dal 15 luglio. Il pezzo è stato prodotto dalla AC production, l’etichetta discografica di Albano Carrisi, in collaborazione con Sergio Cerruti e la sua Just Entertaiment.

Dopo la sua esperienza come giudice a The voice senior che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico, ecco che la giovane torna a far parlare di sé con questo nuovo pezzo. Papà Albano è al settimo cielo e orgoglioso di sua figlia.

La bella pugliese e il cantante napoletano hanno riattualizzato un pezzo famosissimo di Mina, “Nessuno”, del 1959, con un ritmo nuovo, fresco ed estivo che ha travolto tutti, anche il tradizionalista Albano:

“Questa volta ho dato retta a mia figlia Jasmine che ha scelto questo brano, grande successo dei miei tempi, sorprendendomi molto ed ho deciso di mettermi al suo servizio per realizzarlo”.

Grandi soddisfazioni dunque per papà Albano che tenta in tutti i modi di far conoscere sua figlia nel mondo musicale e sicuramente questo singolo in collaborazione con Clementino sarà di grande aiuto per il raggiungimento di questo obiettivo.

Anche Jasmine è contentissima, e fa benissimo, visto che ha soli 20 anni ha raggiunto questi importanti obiettivi. A tal proposito, ha dichiarato:

“Sono molto felice di questo connubio con Albano e Clementino perché l’idea era di rielaborare in chiave nuova un brano storico della canzone italiana unendo stili ed emozioni di tre generazioni diverse”.

Missione riuscita, Jasmine sta spopolando e chissà che non seguirà anche lei la stessa strada del padre, costellata da innumerevoli successi.