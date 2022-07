Gelati senza glifosato, li trovi al supermercato a 20 centesimi: gli unici con ZERO pesticidi

Dal punto di vista nutrizionale i gelati, e in particolare i gelati confezionati non sono affatto necessari nella nostra dieta.

La quantità di calcio e le proteine ​​che possono contenere sono già assunti in altri prodotti meno trasformati. In realtà non soddisfano nemmeno la fame o la sete, ma sono un’importante fonte di piacere per gli stimoli sensoriali che forniscono attraverso il gusto, l’olfatto e la vista, aggiungendo una sensazione di freschezza.

Gelati industriali

Quasi il 90% della popolazione mondiale mangia il gelato, almeno in estate, e oltre il 60% lo conserva nel congelatore di casa.

È un prodotto molto accessibile, con una gamma quasi infinita di opzioni che continua a mantenere l’offerta classica (vaniglia, cioccolato, fragola…) insieme alla più fantasiosa panoplia di sapori e colori vivaci che i bambini prediligono.

Il mercato del gelato è sempre più versatile e la gamma di ingredienti, sempre più in linea con i canoni della salute. Infatti ora si possono trovar gelati industriali per i consumatori con intolleranze alimentari.

Quelli con meno grassi e zuccheri o solo dolcificanti, ingredienti vegani, o di origine ecologica, latte senza lattosio, cereali senza glutine, ecc… La verità è che i gelati più consumati al mondo sono quelli industriali ultra lavorati.

I migliori gelati confezionati al supermercato taliani Grazie all’associazione indipendente di consumatori Altroconsumo, abbiamo una classifica dei migliori gelati confezionati che si comprano nei supermercati italiani. I prodotti sottoposti a vari test ( gusto, forma dimensione ecc…), sono stati ben 145, sia per il gusto che per il costo. Forse la verifica più grande realizzata in Italia, quindi a seguire forniamo i risultati che vedono in cima i gelati confezionati premiati. Dalla stessa classifica è emerso che non è proprio automatico, che il pagare molto corrisponda ad una qualità superiore!

La valutazione ha dato come migliori a volte a pari merito diverse tipologie di gelato:

Conad, cono mini alla panna. Prezzo: 0,25 € per porzione

Conad, mini cono al cioccolato. Prezzo: 0,25 per porzione

Conad, mini biscotto. Prezzo: 0,42 € per porzione

Coop, cono panna e cioccolato. Prezzo 0,42 € per porzione

Algida, cornetto classico. Prezzo 0,63 € per porzione

Esselunga, mini cono. Prezzo: 0,31 € per porzione

Carrefour, sorbetto ai frutti di bosco. Prezzo: 0,42 € per porzione

Sammontana, Biscotto Pan di Stelle. Prezzo: 0,74€ per porzione

Algida, stecco Nuii. Prezzo 0,90 € per porzione. Il confronto ha attribuito un punteggio da 1 a 100, basandosi sulle caratteristiche nutrizionali e su quanto riportato negli ingredienti. In merito a calorie, zuccheri, sale, proteine e fibre, AltroConsumo ha logicamente penalizzato alcune misure, quando le quantità sono alte.

I giudici in relazione alla presenza di frutta, fibre e proteine ha fornito una votazione alta ancora di più se messa a confronto con i ghiaccioli. Algida e Motta e lo stecco Nuii, oltre a Sammontana, con il biscotto Pan di Stelle, si inseriscono tra i gelati di marca.

Tuttavia è proprio la società Conad che domina la classifica, con i gelati confezionati propri della catena creati dalla Sammontana.