Francesco Totti, lo scatto commuove tutta Italia: con Noemi non ha perso tempo | FOTO

By

Francesco Totti lascia tutti senza parole. Arriva lo scatto che sbalordisce l’Italia: con Noemi si è dato immediatamente da fare, la foto fa il giro del web e crea non poche chiacchiere.

Francesco Totti fa impazzire tutta l’Italia. Arriva la foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. I social si sono infervorati, lo scatto infiamma il web.

Francesco Totti fa impazzire i social

Solo qualche giorno fa, una delle coppie più amate del piccolo schermo, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, si è detta addio: con due comunicati Ansa hanno lasciato di stucco l’Italia intera. Dopo 20 anni di convivenza e dopo aver messo al mondo tre meravigliosi figli, finisce così un idillio d’amore che si pensava eterno e indissolubile.

Mentre Ilary Blasi dopo il clamore mediatico che ha scatenato con l’ex calciatore della Roma, ha fatto le valigie ed è volata in Africa con i suoi tre gioielli più preziosi, Francesco Totti per un po’ è scomparso dai social.

Nelle ultime ore è iniziata a girare però una fotografia che ha lasciato tutti a bocca aperta: lo sportivo non ha perso tempo, arriva lo scatto che mostra il bacio con la bella bionda. I fan sono rimasti senza parole, il calciatore fa davvero sul serio con lei.

Lo scatto del bacio infiamma il web

Da qualche giorno, Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti di gossip e chiacchiericci. Da quando hanno annunciato la loro separazione non si parla che di questo amore finito con grande sorpresa di tutti. Mentre Ilary si trova ancora a Zanzibar con i suoi figli e la sorella Silvia, Francesco Totti fa perdere le tracce di sé, almeno fino a qualche ora fa: arriva una foto che lo ritrae mentre bacia la bella bionda.

Spunta lo scatto con Noemi Bocchi che sconvolge i fan. Nella foto in questione si vede il calciatore della Roma mentre, di notte, con una Capitale illuminata, bacia la sua bella signora.

Dopo la pubblicazione di questo scatto pubblicato da Noemi Bocchi sul suo Instagram, sono impazziti tutti. Totti è stato accusato di non aver perso un solo minuto dopo l’addio a Ilary Blasi e di aver voltato già pagina con la ex moglie del Patron del Tivoli calcio.

In realtà si è scoperto poi che si tratta semplicemente di una bufala. Il profilo Instagram da cui è partita questa foto non è quello ufficiale di Noemi Bocchi che invece ha i social blindatissimi, accedere al suo profilo personale è impossibile e non accetta richieste né, a quanto pare, pubblica contenuti.

La verità sulla foto viene a galla

Lo scatto che ha fatto impazzire il web è una vecchia fotografia risalente al 2018 e che ritrae Francesco Totti con Ilary Blasi, quindi insieme alla sua ex moglie, intenti a celebrare il compleanno della bellissima conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Sbirciando infatti sul profilo Instagram di Francesco Totti si può ritrovare, tra i ricordi del passato, proprio questo scatto meraviglioso con la didascalia “Io e te a Roma. Auguri amore mio”.

Insomma gli sciacalli stanno già cavalcando l’onda delle fake news diffondendo notizie che sono però false. Francesco Totti, da quando è stata annunciata la sua separazione dalla ormai ex moglie Ilary Blasi, non si è mostrato sui social. Lo abbiamo visto solo in uno scatto insieme a Vincent Candela, suo amico, mentre si concede una partita di padel.