“È un maschietto”, Stéphanie di Monaco: nuovo principino in grembo | Sudditi sotto choc

Stéphanie di Monaco al settimo cielo: in arrivo un nuovo principino nella casa dei Grimaldi, è un maschietto! I sudditi del Principato hanno il cuore che esplode di gioia. Che meravigliosa notizia!

La famiglia Grimaldi si allarga, un nuovo principino sta per fare il suo ingresso nella Royal Family più chiacchierata del momento: la principessa Stéphanie è al settimo cielo!

Stéphanie di Monaco ha il cuore che esplode dalla gioia

La sorella di Alberto II e di Carolina di Monaco è tra le reali più chiacchierate del momento. Lei, che ha sempre avuto una vita turbolenta rispetto ai fratelli, continua ancora tutt’oggi a far parlare di sé. Il suo passato sentimentale l’ha resa famosa.

La principessa ha avuto relazioni con diversi uomini e tutti ben lontani dal prototipo di gentleman che la famiglia Grimaldi avrebbe per lei voluto. Dopo un primo matrimonio con Daniel Ducruet nel 1995, intrattiene una relazione sentimentale ed extra coniugale con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb che la rende mamma di Camille.

Dopo il divorzio da Daniel Ducruet, nel 2003 arriva l’unione con Adams Lopez Peres, un circense dal quale si separerà poi l’anno successivo. Oggi la sua vita privata continua ancora ad essere movimentata. Per lei è in arrivo una lieta notizia: un nuovo principino farà presto ingresso nella famiglia reale. Che grande gioia!

Principino in arrivo: la Royal Family monegasca al settimo cielo

Buone notizie per Stéphanie di Monaco: nella famiglia dei Grimaldi è in arrivo un principino. Il figlio della principessa e di Daniel Ducruet, Louis Ducret non vede l’ora di diventare papà. Il giovane che compirà tra poco 30 anni, è sposato dal 2019 con Marie Hoa Chevallier, una meravigliosa francese con sangue vietnamita.

I due si sono conosciti alla Grande école, presso la Skema Business School, dove Marie Hoa Chevallier si è laureata in economia specializzandosi poi in marketing presso l’Università della Carolina in America. La coppia di coniugi è pronta ad allargare la famiglia.

Louis ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Point The View che ha voglia di diventare padre a tutti i costi ma anche che la sua famiglia sta facendo pressione a sua moglie per avere un erede:

“Ci pensiamo, certo la pressione è forte: tra mia madre, quella di Marie, i suoi due fratelli e le mie sorelle che regolarmente ci fanno la domanda, siamo perennemente tartassati “.

I due però non hanno dubbi, sono pronti a diventare genitori. Mentre gli esperti di gossip reali dicono che la giovane Marie non sia ancora pronta a diventare madre e a mettere al mondo dei figli, sostenendo che sia sua intenzione aspettare ancora un pochino prima di allargare la famiglia, diverso è il pensiero dei ben informati.

Fonti vicine ai Grimaldi mormorano infatti, che in realtà, Marie sia già in dolce attesa e che un principino stia per arrivare a palazzo reale. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni ma se la notizia dovesse essere confermata, Stéphanie sarebbe al settimo cielo così come anche sudditi del Principato che non vedono l’ora di accogliere tra le fila della corte monegasca un nuovo erede.